Как живет внук Ротару после бегства из Украины: пишет музыку и почти не говорит о войне

29-летний внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, "отличился" попыткой побега из Украины в начале полномасштабной войны, а затем внезапно показался в Европе. Сейчас он не рассказывает о своей жизни и демонстрирует в соцсетях только собственное творчество.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем занимается внук Ротару и что он вообще говорит о войне.
При написании материала были использованы следующие ресурсы: Instagram-страница Евдокименко, "Украинская правда", издания Metal и Deep House Amsterdam, Telegram-канал Богдана Беспалова.
В начале полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ, внучка Ротару и его сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства. Вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами их задержали.
Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. Они хотели попасть в Молдову, однако пограничники не дали им нарушить закон.
После попытки побега Евдокименко на время "залегал на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения.
Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Как оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это делал - неизвестно.
Впрочем, блогер Беспалов утверждает, что за выезд Евдокименко платила его бабушка. Ранее музыкант находился в Амстердаме, а сейчас он якобы находится в США.
"Живет в Нью-Йорке и планирует стать известным. Выехал из Украины не с первого раза, бабушке выезд внука обошелся в немалую сумму. Известным он станет, но не певцом, а клоуном", - заявил блогер.
Стало известно, где находится Евдокименко (скриншот)
Еще до начала полномасштабной войны Евдокименко занимался музыкой. Сейчас он продолжает записывать треки. Внук Ротару не пошел по стопам звездной бабушки и не стал эстрадным певцом. Вместо этого мужчина пишет электронную музыку.
В 2022 он выпустил первый альбом, а 1 декабря Евдокименко планирует презентовать уже вторую пластинку. Кроме того, недавно внук Ротару показал, как он изменился после бегства из Украины. Мужчина отрастил волосы и демонстрирует стильные "луки", но деталей о своей жизни не раскрывает.
Недавно Евдокименко давал два интервью. В них он лишь мимоходом вспоминал о войне, которая продолжается в Украине. После побега внук Ротару отмечал, что он был "вынужден" покинуть страну.
"Недавняя пандемия и продолжающаяся война оказывают огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", - говорил внук Ротару в еще одном интервью.
При этом в соцсетях Евдокименко молчит о войне. Он не комментирует события в Украине и будто бы делает вид, что ничего не происходит.
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