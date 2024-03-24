Як живе одеситка Елізабет Анум-Дорхусо з "Фабрики зірок": втекла до РФ та славить"русский мир"

Як Анум-Дорхусо прославилася на "Фабриці зірок"

Так, одеситка прийшла на проект та одразу привернула до себе увагу. Глядачі обговорювали не тільки вокальні дані Анум-Дорхусо, а ще й її форми. До того ж вже тоді вона відрізнялася непростим характером.

Втім, перемогти Анум-Дорхусо не змогла. У першому сезоні фіналістами стали Оля Цибульська та Олександр Бодянський.

Анум-Дорхусо на "Фабриці зірок" - архівні фото

Учасниця першої "Фабрики зірок" (скріншоти)

Де зараз Анум-Дорхусо

На початку повномасштабної війни жінка, яка роками працювала в Україні та навіть була ведучою одеських регіональних каналів, не виступила проти російської агресії.

Елізабет з "Фабрики зірок" до повномасштабної війни (фото: instagram.com/bigbeta1)

Замість цього вона "зникла" з соцмереж, а у липні 2022 року повернулася в Instagram. Втім, про війну вона нічого не казала.

Де зараз Елізабет з "Фабрики зірок" (скріншот)

Елізабет публікувала відео з тренуваннями, а коментарі закрила, аби ніхто не питав у неї про позицію щодо війни.

Вже восени 2022 року жінка перестала приховувати своє місцеперебування. Вона підтвердила, що втекла до РФ. Мало того, там вона почала ходити на пропагандистські шоу. Про російську агресію одеситка ніби "забула".

Як Елізабет з "Фабрики зірок" переметнулася на бік окупантів (скріншот)

Нині жінка продовжує намагатися побудувати кар'єру в РФ та прославляє "русский мир". Вона випускає нові пісні, у яких співає про країну-агресорку, й уникає усіх питань про те, що росіяни влаштували в Україні.

Сторінка Елізабет в Instagram (скріншот)