Як не зганьбитися за столом у різних країнах: 8 незвичних правил

Половина чашки чаю у Дубаї та Казахстан

У Дубаї та Казахстані є традиція подавати чай неповними чашками гостям, яких хочуть затримати якомога довше. Це означає, що господар буде доливати чай у чашку своїм гостям протягом усього спілкування.

Якщо ви отримали чашку до країв, це може бути натяком на те, що вам час йти - ваше перебування вважається занадто довгим. Тому, якщо хочете уникнути незручностей, звертайте увагу на рівень чаю у чашці!

Чистий чайник у Китаї

У Китаї важливо зберігати чайник чистим, але не мити його з миючими засобами. Кожен чайник має свою "душу", яку не можна вбивати хімікатами.

Замість мийки, китайці обполіскують чайник водою або використовують пісок для чистки. Така традиція передбачає, що залишки чаю в чайнику додають йому особливого смаку та ароматів, тому втручатись в цей процес неправильно.

Попросити сиру в Італії

Італійці дуже люблять свій сир, але якщо ви просите добавки сиру до піци чи пасти, це може бути сприйнято як образа для кухаря. Це означає, що ви вважаєте, що страва, яку він приготував, не ідеальна і потребує коригування.

Тому, замість того, щоб запитувати додатковий сир, краще оцінити майстерність шефа і спробувати страву в її оригінальному вигляді.

Не просіть сіль та перець у Португалії та Єгипті

У багатьох країнах на столі є сільничка і перечниця, але в Португалії та Єгипті, якщо ви попросите сіль чи перець, це може бути розцінено як неповага до кухаря. Таке прохання говорить, що приготована їжа не була достатньо добре зготована або заправлена. В цих країнах краще залишити сіль і перець на місці, якщо це не вимагає ситуація.

У чужій країні є свої традиції за столом (фото: Freepik.com)

Не користуйтеся виделками в Таїланді

В Таїланді виделка - це не головний столовий прилад, як у багатьох інших країнах. Її використовують лише для перекладання їжі з тарілки в ложку. І лише після цього їжу відправляють в рот ложкою.

Виделку використовувати для прямого прийому їжі - це поганий тон і може викликати непорозуміння серед місцевих жителів.

Сподобалася страва? Не доїдайте її у Китаї

У Китаї порожні тарілки після трапези - це знак того, що гості не наїлися або що господар не забезпечив достатньо смачної їжі.

Якщо вам сподобалася страва, краще залишити трохи їжі в тарілці, щоб продемонструвати, що ви ситі і задоволені. В іншому випадку господар може подумати, що ви не встигли насититися через погану якість їжі.

Чаювання по-англійськи у Великій Британії

Англійці мають свою унікальну традицію чаювання о 17:00. Вони часто додають молоко в чай і п’ють його не гарячим, а в охолодженому вигляді. Важливо також пам'ятати, що в Англії намагаються не чіпати чашку ложкою, щоб не створювати зайвих звуків, адже це може сприйматися як поганий тон.

Акуратніше з паличками для їжі в Японії

Палички для їжі в Японії - це не тільки практичний інструмент, а й важлива частина культури. Ніколи не встромляйте палички вертикально в їжу, це традиційно роблять лише на похоронах, щоб вшанувати померлого.

Також не слід передавати їжу за допомогою паличок - це нагадує японцям ритуал передачі кісток під час кремації, що може бути сприйнято як неповага.

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