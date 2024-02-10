Як збивають "Шахеди". Дивіться цікаві кадри з "нічними вартовими"

Як проходить тренування МВГ

"За будь-яких погодних умов, у будь-яку частину доби, штормовою ніччю чи серпанковим світанком, дощовим надвечір'ям чи сонячним днем, вони напоготові завжди. Швидкі і влучні, винахідливі і відповідальні", - розповіли про "нічних вартових" в ОК "Південь".

Українські військові (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Зазначається, що Мобільні вогневі групи постійно тренуються та обмінюються досвідом. Окрім цього, захисники України ретельно вивчають тактику ворога.

"Такі заняття - це і підвищення результативності бойової роботи МВГ, і покращення загальної системи захисту населених пунктів, важливих об'єктів інфраструктури, вдосконалення злагодженості дій при відбитті масованих атак, - розповів командувач військ ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

Військові, які збивають "Шахеди" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Ефективність тренувань

Окрім цього, в ОК розповіли, що ефективність тренувань впливає на результати бойової робити. Атаку на Одесу у ніч на 10 лютого було відбито на 100%.

Як збивають "Шахеди" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

"Так, на Подунав'ї не все вдалось, там ефективність бойової роботи трохи не досягла 70%, але і цей показник досить поважний. За допомогою передових технологій та стратегічної майстерності воїни світла, мисливці на "Шахедів" або нічні вартові, як би поетично їх не називали вдячні громадяни, цілодобово пильнують повітряну обстановку", - розповіли представники ОК "Південь".

"Високоточні вправи та сценарії в реальному часі - все це частина процесу, який робить Сили оборони півдня України справжніми винищувачами загроз з небес", - додали вони.

Ловці "Шахедів" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)