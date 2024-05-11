Як збити температуру, якщо ліки не допомагають? Кращі народні методи, що "працюють"

Що найкраще збиває температуру? Дехто однозначно скаже, що це - препарати на основі парацетамолу чи ібупрофену. Проте що робити, якщо дитина чи доросла людина "горить", а ліків під рукою немає, або ж вони не допомагають?

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, Міністерство охорони здоров'я України, GreenPost.

"Правильний" одяг і простір

Коли у людини температура, лікарі радять не укутуватися чи одягатися тепліше. Краще навпаки - зменшити кількість одягу та скинути ковдру (щоб зайве тепло швидше виходило з тіла).

Якщо руки чи ноги у вас холодні, спершу радять зігріти їх (помасажувати, розтерти, вдягти шкарпетки тощо).

Крім того, варто створити у кімнаті "підходящі" для хворого умови - щоб повітря було прохолодне та вологе, а кімната - регулярно провітрювалася.

Поради МОЗ (скріншот: facebook.com/moz.ukr)

Рясне пиття

Під час будь-якої хвороби рясне пиття, тобто регулярне вживання якомога більшої кількості рідини, допомагає організму протистояти вірусам - відновлює водний баланс і заповнює енерговитрати організму.

При цьому холодні чи занадто гарячі напої можуть не допомагати. Найкраще, щоб їхня температура була близькою до 37-39 градусів за Цельсієм, тобто до температури тіла хворої людини.

Натуральні жарознижувальні

Не варто забувати, що деякі рослини є природніми жарознижувальними. До них належать, наприклад, малина, журавлина, полуниця, смородина, чорнослив, липа. Побороти хворобу й температуру допоможе також мед.

Ці продукти можна споживати в чистому вигляді, або ж додавати у чай, наприклад, варення з них (головне не переборщити, щоб в організм не потрапляло забагато цукру).

Чим більше рідини ви споживатимете, тим інтенсивніше організм потітиме й втрачатиме "зайве" тепло. Крім того, лікарі рекомендують пити напої, збагачені вітаміном С (відвар шипшини, чай з лимоном та імбиром, журавлинний морс тощо).

На що потрібно звертати увагу під час хвороби (скріншот: facebook.com/moz.ukr)

Обтирання

Дехто радить використовувати для обтирання тіла розчин оцту, спирту чи горілки з водою. Проте у цього методу є стільки ж противників, скільки й шанувальників.

Якщо ви не впевнені в подібних розчинах, ефективною може бути проста вода кімнатної температури.

Щоб збити температуру тіла, потрібно змочити будь-яку зручну (нетовсту й натуральну) тканину, наприклад рушник, у воді або ж у підготовленому заздалегідь розчині та протерти тіло хворого. Якщо температура дуже висока, цю процедуру варто повторювати якнайчастіше (щопівгодини).

Мокрі шкарпетки

Інший варіант, який може покращити ваше самопочуття, намочені у теплій воді шкарпетки. Їх потрібно вдягти на ноги, а наверх - ще одну пару, але вже суху.

Після цього, за версією експертів, організм починає пітніти й жар слабшає.

Мокрий компрес

Ще один метод боротьби з температурою - покласти прохолодний вологий рушник на потилицю людини та під пахви.

Такий компрес можна чергувати з обтираннями - щоб посилити жарознижувальну дію.

Якщо від температури у хворого болить голова, цьому зарадить прохолодний компрес, покладений на лоба чи на скроні.

Як робити обтирання та компрес (скріншот: facebook.com/moz.ukr)

Душ

Якщо температуру потрібно збити дуже швидко і вона дуже висока, найкращим методом стане душ. Він не має бути холодним, адже коли тіло людини занадто гаряче, навіть тепла вода може здаватися холодною.

Для збиття температури радять повністю залізти під струмені теплої води (або ж кімнатної температури), постояти під нею кілька хвилин, після чого закутатись у тонке простирадло (не витираючись).

Після цього потрібно лягти в ліжко й накритися ковдрою (не боючись її намочити, адже висока температура практично миттєво підсушить тонке й вологе простирадло).

Клізма

Клізма декого може лякати однією своєю назвою, проте насправді ця процедура допомогає якісно очистити кишковик від токсичних речовин, що утворюються під час хвороби, а також суттєво знизити температуру.

Все це допоможе імунній системі боротися зі збудниками хвороби та якнайшвидше одужати.

Водночас лікарі застерігають - занадто захоплюватися клізмами не варто, оскільки разом із патогенними бактеріями з організму вийдуть і корисні.