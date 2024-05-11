Как сбить температуру, если лекарства не помогают? Лучшие народные методы, которые "работают"

Что лучше всего сбивает температуру? Некоторые однозначно скажут, что это препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Однако что делать, если ребенок или взрослый человек "горит", а лекарств под рукой нет, или же они не помогают?

При подготовке материала были использованы следующие источники: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, Министерство здравоохранения Украины, GreenPost.

"Правильная" одежда и пространство

Когда у человека температура, врачи советуют не укутываться или одеваться потеплее. Лучше наоборот - уменьшить количество одежды и сбросить одеяло (чтобы лишнее тепло быстрее выходило из тела).

Если руки или ноги у вас холодные, сначала советуют согреть их (помассировать, растереть, надеть носки и т.п.).

Кроме того, следует создать в комнате "подходящие" для больного условия - чтобы воздух был прохладный и влажный, а комната - регулярно проветривалась.

Советы Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Обильное питье

Во время любой болезни обильное питье, то есть регулярное употребление как можно большего количества жидкости, помогает организму противостоять вирусам - восстанавливает водный баланс и восполняет энергозатраты организма.

При этом холодные или слишком горячие напитки могут не помогать. Лучше всего, чтобы их температура была близка к 37-39 градусов по Цельсию, то есть к температуре тела больного человека.

Натуральные жаропонижающие

Не стоит забывать, что некоторые растения являются естественными жаропонижающими. К ним относятся, например, малина, клюква, клубника, смородина, чернослив, липа. Побороть болезнь и температуру поможет также мед.

Эти продукты можно потреблять в чистом виде, или же добавлять в чай, например, варенье из них (главное не переборщить, чтобы в организм не попадало слишком много сахара).

Чем больше жидкости вы будете потреблять, тем интенсивнее организм будет потеть и терять "лишнее" тепло. Кроме того, врачи рекомендуют пить напитки, обогащенные витамином С (отвар шиповника, чай с лимоном и имбирем, клюквенный морс).

На что нужно обращать внимание во время болезни (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Обтирание

Некоторые советуют использовать для обтирания тела раствор уксуса, спирта или водки с водой. Однако у этого метода есть столько же противников, сколько и поклонников.

Если вы не уверены в подобных растворах, эффективной может быть простая вода комнатной температуры.

Чтобы сбить температуру тела, нужно смочить любую удобную (нетолстую и натуральную) ткань, например полотенце, в воде или в подготовленном заранее растворе и протереть тело больного. Если температура очень высока, эту процедуру следует повторять как можно чаще (каждые полчаса).

Мокрые носки

Другой вариант, который может улучшить ваше самочувствие, намоченные в теплой воде носки. Их нужно надеть на ноги, а наверх - еще одну пару, но уже сухую.

После этого, по версии экспертов, организм начинает потеть и жар слабеет.

Мокрый компресс

Еще один метод борьбы с температурой - положить прохладное влажное полотенце на затылок человека и под мышки.

Такой компресс можно чередовать с обтираниями - чтобы усилить жаропонижающее действие.

Если от температуры у больного болит голова, этому поможет прохладный компресс, положенный на лоб или на виски.

Как делать обтирание и компресс (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Душ

Если температуру нужно сбить очень быстро и она очень высока, наилучшим методом станет душ. Он не должен быть холодным, ведь когда тело человека слишком горячее, даже теплая вода может казаться холодной.

Для сбивания температуры советуют полностью залезть под струи теплой воды (или комнатной температуры), постоять под ней несколько минут, после чего укутаться в тонкую простыню (не вытираясь).

После этого нужно лечь в постель и накрыться одеялом (не боясь его намочить, ведь высокая температура практически мгновенно подсушит тонкую и влажную простыню).

Клизма

Клизма некоторых может пугать одним своим названием, однако на самом деле эта процедура помогает качественно очистить кишечник от токсичных веществ, образующихся во время болезни, а также существенно снизить температуру.

Все это поможет иммунной системе бороться с возбудителями болезни и как можно быстрее выздороветь.

В то же время врачи предостерегают - слишком сильно увлекаться клизмами не стоит, поскольку вместе с патогенными бактериями из организма выйдут и полезные.