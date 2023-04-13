Як зберігати паску так, щоб вона не черствіла: головні поради

Усім відомо, що на Великдень заведено готувати особливу випічку - паски. Їх люблять за пухке тісто та смачну глазур зверху. Кожна господиня додає в рецепт щось своє, що робить паски унікальними. Однак якщо випічка стоїть тривалий час, вона може зачерствіти.
Як зберігати паску, щоб цього уникнути - читайте нижче в матеріалі Styler.
Те, скільки випічка буде зберігатися пухкою та м'якою, залежить від інгредієнтів, які ви використовуєте під час приготування. Для опари можна використати ці складові:
А ще радять випікати паски в декоративних формах, адже ті ніяк не вплинуть на якість тіста.
Насамперед не ставте готові паски туди, де є продукти із сильним запахом, інакше святкова випічка вбере цей аромат і може навіть змінити смак.
Краще поставити паски в окреме місце кімнатної температури та накрити чистим рушником.
Інший спосіб зберегти паски надовго - скласти їх у поліетиленовий пакет. Проте робити це можна лише після того, як паски охолонуть, на що потрібно не менше 3-4 годин.
Якщо ж вам потрібно зберігати паски довше тижня, то й для такого випадку існує перевірений метод.
Просочіть марлю міцним алкоголем, наприклад, ромом або коньяком. Після цього огорніть марлею паски та складіть в ємність. Винесіть її на холод і накрийте так, щоб повітря не заходило всередину. Так випічка залишиться свіжою ще протягом 7-10 днів.
Раніше ми розповідали, якими натуральними барвниками пофарбувати яйця без шкоди здоров'ю.
Читайте також, якою буде погода на Великдень 16 квітня.