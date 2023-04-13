Як зберігати паску так, щоб вона не черствіла: головні поради

Що додати до паски, щоб вона довго була свіжою

Те, скільки випічка буде зберігатися пухкою та м'якою, залежить від інгредієнтів, які ви використовуєте під час приготування. Для опари можна використати ці складові:

сухі дріжджі дають тісту повітряність

кисломолочний сир продовжує термін придатності випічки

глазур не дасть пасці зачерствіти, тому покривайте нею відразу, як тільки вони охолонуть

А ще радять випікати паски в декоративних формах, адже ті ніяк не вплинуть на якість тіста.

Де потрібно зберігати паски

Насамперед не ставте готові паски туди, де є продукти із сильним запахом, інакше святкова випічка вбере цей аромат і може навіть змінити смак.

Краще поставити паски в окреме місце кімнатної температури та накрити чистим рушником.

Інший спосіб зберегти паски надовго - скласти їх у поліетиленовий пакет. Проте робити це можна лише після того, як паски охолонуть, на що потрібно не менше 3-4 годин.

Якщо ж вам потрібно зберігати паски довше тижня, то й для такого випадку існує перевірений метод.

Просочіть марлю міцним алкоголем, наприклад, ромом або коньяком. Після цього огорніть марлею паски та складіть в ємність. Винесіть її на холод і накрийте так, щоб повітря не заходило всередину. Так випічка залишиться свіжою ще протягом 7-10 днів.