RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как хранить паску так, чтобы она не черствела: главные советы

Как правильно хранить паски (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Всем известно, что на Пасху принято готовить особую выпечку – паски. Их любят за воздушное тесто и вкусную глазурь сверху. Каждая хозяйка добавляет в рецепт что-то свое, что делает паски уникальными. Однако если выпечка стоит долгое время, она может черстветь.

Как хранить паску, чтобы этого избежать - читайте ниже в материале Styler.

Что добавить к паске, чтобы она долго была свежей

То, сколько выпечка будет храниться мягкой и воздушной, зависит от ингредиентов, которые вы используете во время приготовления. Для опары можно использовать эти составляющие:

  • сухие дрожжи дают тесту воздушность
  • творог продлевает срок годности выпечки
  • глазурь не даст паске зачерстветь, поэтому покрывайте ею сразу, как только они остынут

А еще рекомендуют выпекать паски в декоративных формах, ведь те никак не воздействуют на качество теста.

Где нужно хранить паски

Прежде всего не ставьте готовые паски туда, где есть продукты с сильным запахом, иначе праздничная выпечка впитает этот аромат и может даже изменить вкус.

Лучше поставить паски в отдельное место комнатной температуры и накрыть чистым полотенцем.

Другой способ сохранить пасок надолго - сложить их в полиэтиленовый пакет. Однако делать это можно только после того, как паски остынут, на что нужно не менее 3-4 часов.

Если вам нужно хранить паски дольше недели, то и для такого случая существует проверенный метод.

Пропитайте марлю крепким алкоголем, например, ромом или коньяком. После этого окутайте марлей паски и сложите в емкость. Вынесите ее на холод и накройте так, чтобы воздух не заходил внутрь. Так выпечка останется свежей в течение 7-10 дней.

Раньше мы рассказывали, какими натуральными красителями выкрасить яйца без вреда здоровью.

Читайте также, какой будет погода на Пасху 16 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята УкраїнипаскиПасха