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Як зберігати квасолю вдома, щоб у ній не завелися жучки

Фото: Скільки можна зберігати дома квасолю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квасоля - це популярний в українців продукт, який є корисним джерелом рослинного білка.

Скільки можна її зберігати вдома, розкаже РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі були використані дані з сайтів Яскрава клумба, Вікна TV.

Скільки можна зберігати квасолю вдома

Термін зберігання квасолі сухої червоної, як і термін зберігання квасолі білої, може обчислюватися роками. У середньому в оптимальних умовах вона лежить приблизно 2 роки. Тобто цілком реально, що, як мінімум, до наступного врожаю квасоля при правильному зберіганні не зіпсується.

Де і як зберігати квасолю, щоб не завелися жучки

Один із поширених способів полягає у попередній стерилізації банок. Після цього на дно місткостей насипають трохи золи, яка здатна відлякувати шкідливих жучків і до того ж перешкоджає появі грибка та плісняви.

Перед вживанням бобових їх обов'язково треба добре промити від частинок золи. Ще один цікавий лайфхак ґрунтується на тому, що жучки не переносять пряні аромати. Тому в банку можна покласти гілочку кропу, розмарину або кілька зубчиків часнику. Квасолю на зиму у банках краще ставити у прохолодному місці і на певній дистанції від інших бобових чи круп.

Чи можна зберігати квасолю у пластикових пляшках?

Якщо не хочете купувати спеціальну місткість, то можете брати звичайну пластикову пляшку від мінеральної води. У ній можна спокійно залишати квасолю. Зберігання взимку буде вдалим, якщо спочатку просушити пляшку і переконатися, що в ній немає сторонніх запахів чи дірок.  Можете покласти до банки пряні трави, лавровий лист теж згодиться.

 

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