Як зберігати часник, щоб він пролежав довго: запам'ятайте ці поради

Як зберігати часник правильно

Для того, щоб цибулини часнику не зіпсувалися, підготовку до зберігання варто здійснювати ще на етапі збирання.

Правильно зібрати цибулини

Найважливіша запорука тривалого зберігання врожаю часнику - вчасно зібрані цибулини. Перезрілі цибулини частіше гниють. Визначити, чи часник дозрів, можна за такими ознаками:

листя цибулини пожовкло

стрілка з бульбами пряма

покривні луски забарвленні в відповідний до сорту колір

За 2 тижні до збирання часник необхідно перестати поливати, у разі дощів накривши грядку захисною плівкою. Збираючи часник, необхідно підкопувати цибулини вилами, щоб полегшити процес.

Різко витягувати часник з землі не можна - це може призвести до пошкоджень цибулин та швидкого псування.

Підсушити до зберігання

Одразу закладати часник на зберігання не можна: спочатку цибулини потрібно просушити протягом декількох годин на грядці. Потім часник обережно очищають від землі і переносять на просушування в сухе вентильоване приміщення.

Лише після цього слід підрізати стебло часнику до 5-7 см, а коріння - до 0,5 см. Раніше виконувати таку процедуру не радять - часник міститиме менше поживних речовин.

Підгнилі та пошкоджені цибулини відбраковують, а решту відкладають для зберігання. Зрозуміти, що часник просушений, можна по характерному шелестінню луски.

Умови зберігання часнику вдома

Незалежно від обраного способу зберігання, для того, щоб часник довго не псувався, важливо створити оптимальні умови в приміщенні. А саме:

найкраща температура повітря для зберігання часнику складає 15-18 градусів, без різких перепадів

вологість в приміщенні має триматися на рівні 70-90%, але для деяких способів рівень вологості може бути нижчим

в приміщенні для зберігання часнику має бути гарна вентиляція

місце для зберігання часнику має бути захищене від сонячного світла

щоб зберегти смак часнику та інших продуктів, їх потрібно тримати окремо

не варто складати багато цибулин в один мішок - це перешкоджатиме провітрюванню та може призвести до гниття

видаляти лушпиння не потрібно, воно зберігає часник від обвітрювання

Часник слід зберігати від інших продуктів (ілюстративне фото: Freepik)

Способи тривалого зберігання часнику вдома

Після того, як неушкоджений часник ретельно просушили, його закладають на зберігання. Існує декілька способів зберігання часнику, відповідно до можливостей та умов в приміщенні.

В підвалі

Зберігати часник в підвалі або льосі - найкращий варіант завдяки оптимальним умовам, необхідного рівня вологості та досить низької температурою.

Але, щоб часник не зіпсувався під час зберігання, підвал заздалегідь потрібно мити та оброблювати дезінфекційними засобами.

В холодильнику

Попри те, що часник часто тримають при кімнатній температурі або на балконі, це - не найкращі варіанти для тривалого зберігання. При занизькій температурі цибулі перемерзають або гниють, при вищій за рекомендовану - всихають.

На нижніх полицях холодильника часник буде захищений від дії вологи та сонця, а прохолода збереже його смак.

В харчовій плівці

Харчова плівка - менш популярний, проте дієвий в деяких умовах спосіб зберігання часнику. Таке упакування зберігає вологу в цибулинах, якщо в приміщенні досить сухо.

Проте в такому пакуванні часник зберігається менше, тому його слід регулярно переглядати.

В сітці

Сітки-мішки або капронові панчохи нерідко використовують для зимового зберігання часнику. Завдяки властивостям матеріалу, цибулини провітрюються, що запобігає загниванню. Але підвішувати мішки потрібно так, щоб на них не потрапляло світло.

В пучках або косах

Цей спосіб схожий до попереднього, проте жодного пакування не використовується. Часникові цибулини потрібно ретельно очистити від зайвих лусочок та бруду, стебло при цьому не зрізають надто коротко.

Після просушування стебла часнику заплітають в коси або вінки та підвішують до стелі, в темному та провітрюваному приміщенні.

В коробках або банках

Для зберігання часнику в банках або коробках, висушені цибулини щільно вкладають шарами в посуд. Щоб продовжити термін зберігання, в банку також засипають сіль або цибулеве лушпиння.

Банки не закривають кришкою, щоб забезпечувати доступ повітря. Щоб часник не попсували шкідники, посуд можна накрити тканиною або марлею.