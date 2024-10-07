Як зберігати буряк до весни: важливі поради

Підготовка буряків до зберігання

Для того, щоб буряки зберігалися довго, має значення підготовка овочів до закладання на зиму.

Насамперед буряки мають бути повністю достиглі, але не перезрілі. Шкірка коренеплоду має бути без пошкоджень, не зіпсована шкідниками.

Бадилля буряка обов'язково обрізають, залишивши всього 0,5-1 см. Важливо зважати і на розмір буряка: чим менше овоч, тим швидше він може почати псуватися.

Буряк потрібно просушити в сухому приміщенні, або надворі (якщо погода сонячна і тепла), прибрати ґрунт рукавичками або м'якою ганчіркою. Мити овочі не рекомендують - це може пошкодити захисний шар овочу і призвести до швидкого псування.

Як зберігати буряк

Існує декілька способів тривалого зберігання буряку. Але для того, щоб овоч довго не псувався, слід дотримуватися певних умов:

температура має становити від 0 до 2 градусів;

рівень вологості повітря - близько 80%;

в приміщенні має бути хороша вентиляція;

місце зберігання буряка має бути захищене від сонячних променів.

Зберігати пізньостиглі і ранньостиглі буряки не варто. Другі швидше псуються, призводячи до гниття решти.

Щоб буряк не втрачав вологу, його радять зберігати разом з картоплею. Тоді буряки поглинатимуть вологу, яка виділяється бульбами.

Буряк зберігається доволі довго (ілюстративне фото: Freepik)

Де зберігати буряк на зиму

В піску

Пісок - природний сорбент, які поглинатиме вологу та запобігатиме швидкому псуванню буряку. Але спочатку пісок треба просіяти і просмажити - або додати 2% крейди, щоб запобігти розвитку хвороб.

В будь-який чистий контейнер висипають трохи піску на дно, а потім викладають шар буряків, який присипають піском. В одному ящику можна зберігати не більше трьох шарів буряку. Крім піску також використовують тирсу, папір або сіль.

В пакеті

Сучасний спосіб зберігання буряків - розкласти їх в поліетиленові пакети замість коробок чи ящиків. Однак щільний матеріал може не пропускати повітря та призводити до накопичення вологи і гниття буряків.

Тому в пакетах необхідно зробити маленькі дірочки, а також дотримуватися температурних умов приміщенні.

В льосі або підвалі

Зберігання буряку в льосі - найпоширеніший спосіб для приватних будинків. Окрім вищезгаданих умов, важливо просушити стіни та підлогу приміщення, а потім обробити поверхні хлорним вапном, щоб запобігти зараженню овочів грибками.

В цьому випадку буряк краще зберігати в ящиках або картонних коробках. В мішках буряк може запліснявіти.

На балконі

Буряки можна зберігати на балконі, розклавши по коробках з тирсою або піском. Проте цей спосіб дієвий, якщо в приміщенні немає перепадів температури - на відкритому балконі буряки можуть легко замерзнути взимку та зіпсуватися.

В холодильнику

Холодильник може замінити підвал або льох для зберігання буряків. Найкраще тримати овочі на нижній полиці, де тримається оптимальна температура.

Також буряк можна додатково покласти в поліетиленові пакети з дірочками, час від часу витираючи конденсат та перевіряючи овочі на можливі пошкодження.