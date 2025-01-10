Як зберігати яблука, щоб вони не псувалися одразу після купівлі: три простих лайфхаки

Як зберегти яблука свіжими якнайдовше

Покласти в холодильник

На відміну від багатьох інших фруктів, яблука люблять холод. Прохолодне середовище сповільнить природний процес дозрівання яблук і процеси старіння, що подовжить термін їхнього зберігання.

Ось чому яблука слід зберігати в холодильній камері, окремо від інших продуктів. Так фрукти можуть зберігати свої властивості від шести до восьми тижнів.

Загорнути в папір

Щоб зберегти фрукти в найкращому стані, радять упакувати їх у сухий, провітрюваний матеріал, наприклад, чисту тирсу, висушений пісок або навіть газету. Також можна використовувати паперові пакети, паперові рушники або пергаментний папір. Проте необхідно уникати глянцевої реклами або принтів.

Вважається, що ці матеріали поглинають зайву вологу, яка може призвести до гниття, а також забезпечують повітропроникне середовище для яблук. Водночас яблука повинні зберігатися в сухому, сухому місці, де вони можуть "дихати", наприклад, у коморі або підвалі.

Заморозити

Якщо ви плануєте запікати яблука в майбутньому, наприклад, робити яблучні пироги або яблучні чипси - заморожування є чудовим способом зберегти властивості фруктів.

Для цього яблука потрібно почистити від шкірки та серцевини, а потім нарізати на тонкі скибки або кружальця. Яблука розкладають на застелене пергаментом деко так, щоб шматочки не торкалися один одного.

Поставте деко в морозильну камеру на годину, після чого перекладіть в герметичний контейнер. Заморожені яблука можуть зберігатися в морозильці до 3 місяців.

Як зберігати нарізані яблука

Якщо ви вже нарізали яблуко, але не можете його доїсти, ви можете зберегти його ще на один-два дні. Просто збризніть його лимонним соком, щоб запобігти побурінню, і поставте в холодильник у герметичному контейнері.

Проте найкращий варіант - використати залишки яблук у випічці чи інших солодких стравах.

Як зберігати яблука (ілюстративне фото: Freepik)

Поради зі зберігання яблук

Для того, щоб яблука зберігали свій смак і хрумку текстуру якомога довше, пам'ятайте про особливості їхнього зберігання.

Ідеальна температура для зберігання яблук - від -1 до 1 градуса при вологості близько 90 відсотків. Тож, крім холодильника, можна зберігати яблука в підвалі, коморі, прохолодній кімнаті або на балконі.

Яблуко з неушкодженою плодоніжкою зазвичай зберігається довше, ніж яблуко без плодоніжки, тому що небажані грибки або бактерії можуть потрапити в яблуко там, де була плодоніжка.

Не зберігайте інші овочі в одній шухляді, оскільки яблука виділяють газ етилен, який може прискорити гниття сусідніх продуктів. Водночас картопля може пришвидшити псування яблук.

Не мийте яблука до вживання - це збереже природний віск, який захищає яблуко від висихання і захищає його від деяких грибків.

Уникайте пластикового упакування - воно перешкоджає циркуляції повітря, накопичуючи всередині етилен з яблук.

Якщо ви зберігаєте багато яблук разом, корисно постійно перевіряти їх, оскільки одне погане яблуко зіпсує й інші.

Пам'ятайте, довше пролежать свіжі та цілі яблука, а не ті, що зберігалися протягом певного часу. Тому не купуйте яблука з плямами, побурінням, дірками або розривами на шкірці. Шукайте яблука з гладкою яскравою шкіркою без дефектів та з легким фруктовим ароматом.