Як зберегти стосунки на відстані: поради для пар від психологів

Діліться враженнями

Розповідайте коханим про свій день, про місця, які відвідали та куди хочете поїхати разом, будуйте плани на майбутнє. Таким чином ви ніби відчуєте кохану людину у вашому житті попри відстань.

Не піддавайтеся емоціям

Стосунки - це завжди сильні емоції, а на відстані їх може не вистачати. Може здаватися, що партнер не приділяє достатньо уваги абощо. Але замість цих роздумів краще зайнятися вдосконаленням інших сфер власного життя.

Створіть спільні ритуали

Дзвінки в певний час, перегляд фільмів або інші заняття в режимі онлайн допоможуть зберегти близькість і контакт. Використовуйте всі можливості сучасних технологій.

Не забувайте про власне життя

Так, жити без близької людини складно, проте не забувайте про себе. Займайтеся корисним, турбуйтеся про себе, знайомтеся із новими людьми. Коли ваш стан буде в нормі, вам захочеться ділитися з коханим або коханою позитивом, а не докоряти.

Не робіть "паузу"

Не думайте, що все налагодиться, коли ви знову будете разом. Щодня робіть щось, що поліпшить стосунки.

Робіть сюрпризи

Надішліть подарунок, квіти чи просто листівку. Зараз існують різноманітні сервіси для доставок за кордон, тож чому б не скористатися.

Станьте більш відвертими

Коли ви були поряд, то могли "прочитати" емоцію партнера. На відстані це зробити дедалі важче, тому кажіть про свої емоції відкрито та чесно. Якщо є якась проблема, вирішуйте її разом наскільки це можливо, а не замовчуйте.

Привносьте інтимність

Не обмежуйтеся лише обговоренням побутових справ. Називайте одне одного ніжними словами, пригадуйте лише "ваші" ситуації та жарти.

Станьте самостійними

Це складно, особливо якщо до цього ви вирішували все разом або інший партнер власноруч. Проте важливо ввімкнути свого внутрішнього дорослого, щоб полегшити власне існування.

До того ж коли ви будете зайнятими розв'язанням побутових питань, голова менше думатиме про відстань.