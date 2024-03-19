Як зберегти стосунки, коли ви обидва працюєте вдома: 8 дієвих способів

Приймайте особливості партнера/-ки, без спроби змінити його під себе

На спробу перевиховати людину без її згоди й бажання, ви отримаєте супротив і захисні реакції. Приймати - це не завжди схвалювати. Приймати значить створювати безпечні умови для перебування у стосунках для обох.

Дзеркальте, а не критикуйте

Незадоволення якимись проявами, або їх відсутністю формулюйте "Я-посиланнями". Відчуйте різницю між "Ти завжди в роботі, не приділяєш мені часу" і "Я відчуваю ми віддаляємось. Мені тебе не вистачає".

Не обмежуйте один одного в просторі

Перебувати 24/7 разом не обов'язково, навіть коли ви ділите спільний робочий та особистий простір. Можете поекспериментувати з дистанціюванням і зближенням, щоб відчути комфортний для вас обох варіант.

Створіть спільні традиції

Це може бути спільний сніданок або вечірній перегляд фільму. У цей час важливо відкласти гаджети, вимкнути "робочий режим" свідомості й повністю присвятити себе один одному.

Як зберегти стосунки, коли ви працюєте разом (фото: Freepik)

Додавайте спонтанності до ваших стосунків

Не живіть лише за планами та графіками. Даруйте подарунки, готуйте сюрпризи один одному, дивуйте і вражайте. Для цього не обов'язково придумувати щось грандіозне, навіть дрібниці можуть підігрівати стосунки.

Будьте уважними до внутрішніх процесів партнера

У цих стосунках є не лише та ваші потреби, задоволення яких ви очікуєте. Ваш партнер чи партнерка - це жива людина. Будьте чуйними одне до одного. Беріть участь в особистому житті партнера, цікавтесь та підтримуйте.

Давайте собі можливість відпочити один від одного

Майте власні хобі та інтереси, плануйте зустрічі з друзями, вихідні й відпустки, як з партнером, так і без нього.

Створюйте свої стосунки разом

І найголовніше, памʼятайте, кожні стосунки - це унікальна мелодія. Імпровізуйте разом, шукайте свою тональність, свій темп і настрій. Нехай любов між вами цьому сприяє.