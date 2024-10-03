Як зберегти романтику у стосунках після народження дитини: 5 простих кроків

Народження дитини - радісний момент у житті пари. Однак разом із щастям батьківства приходять нові виклики, які можуть вплинути на романтичні стосунки. Постійний брак сну, нові обов’язки та зосередженість на малюкові часто відсувають романтику на другий план.

Як підтримувати близькість після народження дитини, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Спілкування

Важливо продовжувати відкрито говорити про свої почуття, потреби та страхи. Обговорюйте зміни, які принесли нові ролі, і не бійтеся просити про підтримку. Спільне обговорення допоможе уникнути непорозумінь та створити відчуття єдності.

Планування часу для двох

Навіть у ритмі батьківства знаходьте час для побачень, нехай це буде короткий вечір удвох після того, як дитина засне, або вихідний із допомогою родичів. Навіть 30 хвилин якісного спілкування наодинці можуть суттєво покращити емоційний зв'язок.

Фізична близькість

Важливо не забувати про обійми, поцілунки та інші прояви ніжності. Фізичний контакт допомагає підтримувати романтичну атмосферу навіть у періоди великого стресу чи втоми.

Підтримка і взаєморозуміння

У післяпологовий період емоційні та фізичні навантаження на обох партнерів великі. Важливо підтримувати один одного і пам’ятати, що цей етап життя тимчасовий. Відчуття, що ви разом справляєтесь із викликами, зміцнить вашу пару.

Позитивні дрібниці

Дякуйте одне одному за маленькі вчинки, підтримуйте доброзичливу атмосферу в домі. Це може бути приготування чаю, комплімент чи маленька несподіванка - усе, що показує турботу і любов.



"Зберегти романтику після народження дитини можливо, якщо обидва партнери будуть готові працювати над стосунками та підтримувати один одного", - резюмує Наталія Гаріна.