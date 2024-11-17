Як зберегти ефективність та не вигоріти: 5 порад, які насправді працюють

Понад половина українців незадоволені своєю роботою та відчувають емоційне вигорання. Зберегти персональну ефективність під час війни непросто, але опускати руки не слід.

Як тримати високий темп роботи, витримувати шалені навантаження та все встигати під час війни розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) власниця мережі дитячих садочків Юлія Кичила . Вона поділилася лайфхаками, які допомагають їй завжди бути в ресурсі та ефективною в роботі.

Повноцінний сон та здорове харчування

Найчастіше люди нехтують базовим джерелом відновлення енергії - повноцінним сном. Щоб бути ефективним, треба спати 7-8 годин на добу. Якщо ви спите менше, у вас буде спостерігатись дефіцит сну та з'являться проблеми з концентрацією.

Відіспатись на вихідних після важкого робочого тижня не вийде. Аби повністю відновитись, Американська академія сну радить чотири ночі підряд спати по 7-8 годин. І це дійсно працює.

"Ще одне важливе джерело енергії - харчування. Я прокидаюсь досить рано. Готую легкий сніданок, щоб не було важкості у шлунку. Вже п'ятий рік замість ранкової кави п’ю аодзіру - зелений японський сік, що містить багато корисних елементів. Один день на тиждень повністю відмовляюсь від їжі. В "день голоду" не планую важливих задач, намагаюсь провести його на лайті", - розповідає Юлія Кичила.

Правильно налаштуватись на робочий день також допомагає зарядка - зробити вакуум та планку, а потім прийняти контрастний душ.

"Завдяки цьому виходжу з дому бадьорою та повною сил", - ділиться бізнес-леді.

Я на першому місці

"У мене є важливе правило: ніколи не забувати про себе. Щоб зберегти свій ресурс та уникнути вигорання, одного разу я прийняла рішення - спочатку я, а потім все інше. Помиляється той, хто вважає це проявом егоїзму", - наголошує власниця дитячих садочків.

Будь-який психолог вам порадить: щоб мати сили піклуватися про інших, спершу подбайте про себе. Тому у графіку догляд за собою та спорт - такі ж важливі справи, як і ведення бізнесу та родина.

Юлія Кичила (фото: instagram.com/yuliana_sergeevna)

"Розкажу про ще одне правило, яке дозволяє мені бути ефективною. Я завжди чітко дотримуюсь часових рамок, які відведені на виконання конкретної справи. Якщо ділова зустріч має тривати півтори години, а людина запізнилась на 20 хвилин - зустріч буде коротшою на 20 хвилин. Поважайте себе і свій час. Недотримання графіку - це стрес, втома та поганий настрій. І це точно не піде на користь вам та вашій роботі", - радить Юлія.

Робіть перерви та делегуйте свої повноваження

Щоб зменшити ризик вигорання - робіть перерви. Відпочинок допоможе зберегти енергію та ясність мислення, дасть змогу перезавантажитись.

"Я добре навчилася відстежувати ознаки втоми та емоційного вигорання. Коли розумію, що від роботи вже сіпається око, просто ставлю все на паузу та їду відновлювати свій енергетичний ресурс. Для цього мені потрібно кілька днів, а в ідеалі - кілька тижнів. Для відпочинку обираю місця, де мене ніхто не потурбує. Лише у тиші можу почути себе, щось переосмислити та зрозуміти", - ділиться бізнес-леді.

Вона додає, що в такі моменти з’являється багато думок та інсайтів, які вона потім вдало запроваджує в бізнес. Звісно, щоб бізнес продовжував успішно працювати, треба навчитись делегувати свої повноваження колегам чи асистенту.

Навчіться говорити "ні"

Важливо навчитись розуміти, чого саме потребує ваше ментальне чи фізичне тіло. Я опанувала цю науку, тому з легкістю можу визначити, чого хочу саме сьогодні. Це і є той самий баланс у житті, який не дає вигоріти.

Коли точно знаєш, чого хочеш - знайдеш інструменти, які потрібні для досягнення бажаного. Також потрібно попрацювати над вмінням казати "ні", коли вас просять робити те, що вам робити не хочеться.

Не беріть на себе зайвих обов’язків, якщо це негативно позначиться на вашому самопочутті. Відмова від зайвих справ - це інвестиція у свій час та збереження енергетичного ресурсу.

Те ж стосується і відпочинку. Якщо у вас є вибір: в тиші почитати книгу, або сходити з друзями на концерт чи прогулянку - обирайте те, чого вам хочеться насправді.

Усвідомте свої пріоритети та практикуйте ввічливу, але рішучу відмову. Ніколи не виправдовуйтесь. Скоро ви зрозумієте, що жити вам стало легше.

Юлія Кичила (фото: instagram.com/yuliana_sergeevna)

Шукайте нові способи відновлення ресурсу

"Я намагаюсь щодня вчитись новому, щоб стати більш ефективною у своїй діяльності. Часто експериментую з різними методиками відновлення ресурсу. Нещодавно почала займатись великим тенісом і зрозуміла, що цей вид спорту допомагає скинути стрес та чудово перезавантажує втомлену нервову систему. З цікавістю дізналась, що регулярні тренування на корті відновлюють нейронні зв’язки в мозку, що істотно прискорює утворення нових нервових клітин", - каже Юлія.

До того ж теніс покращує координацію, увагу, пам’ять та стимулює розвиток стратегічного мислення. Це ж знахідка для бізнесмена! Джерелом відновлення енергії може стати й ваш улюблений спорт - футбол, баскетбол, плавання.

Щоб скинути зайву напругу, я іноді займаюсь боксом або роблю фізичні вправи у спортзалі. Коли відчуваю, що мені треба наповнитись енергією - йду на танці, співи або йогу.

Медитація та дихальні вправи чудово прочищають мозок та допомагають знайти правильні рішення для бізнесу. Обов'язково знаходьте час для захоплень та хобі.

Використовуйте все, що приносить позитив у житті, адже підтримка високої ефективності - це не лише про продуктивність на роботі, а й про довготривале збереження фізичного та емоційного здоров’я.