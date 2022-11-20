Як зберегти близькість у стосунках на довгі роки: безкоштовні поради професіоналів

Топ влучних порад від професіоналів, які вам допоможуть

Зробіть ваше спілкування якомога більш відкритим і глибоким. Обговорюйте окрім побутових теми, які стосуються ваших переживань, почуттів, сподівань і страхів.

Фліртуйте один з одним. Згадайте, як ви спілкувалися на початку вашого знайомства і підтримуйте це полум'я.

Знайдіть спільне захоплення. Ходіть в гори, вишивайте, вирощуйте фіалки, розбирайте карбюратор, дивіться аніме чи футбол. Це має бути заняття тільки для вас двох.

Частіше будьте поруч один з одним. Робота, діти, друзі, родичі - це все часто стає бар'єром для спільного часу разом. Якщо не вдається виділити багато часу для вас двох, старайтеся, щоб він був продуктивним.

Діліться спогадами, переглядайте фото та відео яскравих моментів життя. Подорожі, пережите разом щастя і перешкоди - це вже частина вашої спільної історія, без якої ви б не були вами.

Не нехтуйте несподіванками і робіть маленькі сюрпризи. Подаруйте їй серед зими букет тюльпанів, або йому урок екстремального водіння. Це точно покаже половинці, що вам не чхати на її почуття.

Візьміть міні-відпустку лише для двох. З дітьми і друзями ви зможете провести час окремо, а ваш спільний час разом - це внесок в довгострокові романтичні близькі справжні стосунки.

Не забувайте обговорювати спільне майбутнє. Купівля авто, поїздка, діти, спільно збудований дім чи посаджений сад - говоріть про ці речі, вони дуже важливі у фундаменті вашого спільного життя.