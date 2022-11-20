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Как сохранить близость в отношениях на долгие годы: бесплатные советы профессионалов

Фото: Как сохранить близость в отношениях (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения – это большая работа, и если ею пренебрегать, думать, что все сложится само собой, ничего хорошего не получится. Чтобы не пополнить статистку разводов, следует помнить, что ваша половинка – это не что-то привычное и то, что "никуда не денется". Уделять внимание и делать приятные мелочи друг другу нужно каждый день.

Об этом пишет канал "Сексология". Самооценка и отношения.

Топ советов от профессионалов, которые вам помогут

Сделайте ваше общение как можно более открытым и глубоким. Обсуждайте помимо бытовых тем, касающихся ваших переживаний, чувств, чаяний и страхов.

Флиртуйте друг с другом. Вспомните, как вы общались в начале вашего знакомства и поддерживайте это пламя.

Найдите общее увлечение. Ходите в горы, вышивайте, выращивайте фиалки, разбирайте карбюратор, смотрите аниме или футбол. Это должно быть занятие только для вас двоих.

Чаще будьте рядом друг с другом. Работа, дети, друзья, родственники – это все часто становится барьером для совместного времени вместе. Если не удается выделить много времени для вас двоих, старайтесь, чтобы оно было продуктивным.

Делитесь воспоминаниями, просматривайте фото и видео ярких моментов жизни. Путешествия, пережитое вместе счастье и препятствия – это уже часть вашей совместной истории, без которой вы бы не были вами.

Не пренебрегайте неожиданностями и делайте маленькие сюрпризы. Подарите ей среди зимы букет тюльпанов или ему урок экстремального вождения. Это точно покажет половинке, что вам не плевать на ее чувства.

Возьмите мини-отпуск только для двоих. С детьми и друзьями вы сможете провести время по отдельности, а ваше совместное время вместе – это вклад в долгосрочные романтические близкие настоящие отношения.

Не забывайте обсуждать общее будущее. Покупка авто, поездка, дети, совместно построенный дом или посаженный сад – говорите об этих вещах, они очень важны в фундаменте вашей совместной жизни.

Ранее эксперты также рассказали о сексуальных техниках и поведении в постели, которые бесят мужчин.

Читайте также, как проверить долгосрочную совместимость в отношениях.

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