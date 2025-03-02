Як завоювати довіру і викликати симпатію: 20 ефективних прийомів, які працюють

Багато речей у нашому житті стає простішими, якщо ми вміємо знаходити спільну мову з людьми та викликати їхню симпатію. Є певні психологічні техніки, які допоможуть вам будувати стосунки та ефективно взаємодіяти з оточенням.
Які 20 ефективних способів допоможуть вам стати привабливішими, завоювати довіру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час знайомства з новими людьми зверніть увагу на колір їхніх очей. Цей трюк допоможе досягти оптимального зорового контакту та продемонструвати впевненість у собі.
Люди найкраще запам’ятовують події на початку та в кінці дня. Якщо плануєте важливу зустріч чи співбесіду, намагайтеся бути першим або останнім у списку.
Якщо ваш співрозмовник уникає відповіді на неприємне запитання, зробіть паузу і подивіться йому у вічі. Більшість людей відчують дискомфорт і спробують заповнити тишу відповіддю.
Якщо ви передбачаєте критику від начальника, сядьте ближче до нього. Це зменшить його рівень агресії.
Коли група людей сміється, кожен інстинктивно дивиться на того, хто їм найбільш симпатичний. Цей спосіб допоможе розкрити приховані симпатії.
Положення стоп видає ставлення до вас. Якщо співрозмовник повернув до вас торс, але стопи спрямовані в інший бік - він не зацікавлений у спілкуванні.
Люди більше цінують тих, кому вони вже допомогли. Попросіть про невелику послугу - це підвищить рівень довіри.
Людям приємно чути своє ім’я. Використовуйте його у розмові, і це зміцнить довіру до вас.
Ненав’язливо повторюйте рухи співрозмовника - це підсвідомо створює відчуття близькості та довіри.
Коли потрібно пройти крізь натовп, дивіться не на людей, а на простір між ними. Це змусить їх мимоволі поступитися вам дорогою.
Спільні екстремальні враження (наприклад, перегляд фільму жахів) стимулюють збудження та сприяють зближенню.
Уникайте фраз типу "я думаю" чи "мені здається" - вони можуть видавати невпевненість.
Пояснюючи щось іншим, ви краще засвоюєте інформацію і підвищуєте власний авторитет.
Спробуйте зрозуміти, як людина бачить себе, і використовуйте це у взаємодії з нею.
Якщо ви працюєте у сфері обслуговування, розмістіть дзеркало за собою. Це зменшить рівень агресії клієнтів.
Якщо ви хочете справити хороше перше враження, не стримуйте свою радість від зустрічі.
Чим частіше людина бачить вас, тим більше вона вам довіряє.
Спокійний і рівний тон голосу викликає більше довіри, ніж надмірна емоційність.
Людина, якій ви зробите три компліменти поспіль, сприйматиме вас як приємного співрозмовника.
Посмішка - найпростіший спосіб завоювати симпатію. Вона передається на підсвідомому рівні та створює позитивний настрій.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Psychologies Magazine, American Psychological Association, Harvard Business Review, Journal of Personality and Social Psychology.