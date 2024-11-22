А ви вмієте відмовляти? Ось, як швидко навчитися казати "ні" та нікого не образити

Вміння вчасно сказати "ні" може зекономити людині купу часу, нервів та ресурсів. Але більшість людей, на жаль, не вміє відмовляти з різних причин: хтось не хоче образити, хтось не знає, як це зробити ввічливо.

Як навчитися відмовляти та казати "ні" так, щоб на вас не образилися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради ресурсу " Як ти ".

Ми часто робимо вибір і інколи собі на шкоду, особливо, коли не наважуємося сказати "ні". І хоча розумом ми розуміємо, що мали б відмовитися, але є кілька нюансів:

Треба знати, коли, кому й у чому відмовити

Знати, як ввічливо це зробити

Впоратися з хвилюванням про те, що відмова може образити інших

І це нормально, бо навичка відмовляти розвивається з часом. Тому варто вчитися це робити з маленьких кроків - у комфортних ситуаціях. Наприклад, відмовити друзям у поході в кіно, якщо вам не хочеться йти на цей фільм чи у цей час. Це потрібно, аби ви поступово почали відчувати впевненість.

Щоб спростити рішення, можна поставити собі такі запитання:

Чи є у мене час, сили та гроші для цього зараз?

Чи це відповідає моїм цінностям?

Я справді цього хочу?

Я погоджуюся, тому що насправді боюся наслідків моєї відмови?

Головні правили відмови такі:

Старайтеся казати "ні" чітко, без різноманітних слів "подивимося", "ну можливо" - не давайте зайву надію.

Висловлюйте подяку за пропозицію (якщо ви вдячність дійсно відчуваєте)

Якщо хочете, пояснюйте, чому ви відмовляєте

Можете запропонувати альтернативу або інший спосіб розв'язування питання

Які фрази при відмові казати найкраще?

Дякую, але ні (Це не для мене)

Дякую за пропозицію, але я зараз не можу

Я не можу допомогти вам з цим. Але якщо хочете, можу порадити, до кого звернутися

Мені шкода, але я не маю на це часу

"Головне, що ви маєте знати про відмови - твого бажання щось не робити цілком достатньо, щоб сказати "ні" і не пояснювати, чому ти відмовляєш", - підкреслюють експерти.

Коли ви наважилися відмовити, пам'ятайте, що вам не варто відчувати провину за відмову. Бо "ні" іншій людині може означати "так" собі. А ваші потреби важливі.