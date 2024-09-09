Як завантажити відео з YouTube на Android бесплатно

Як завантажити відео з YouTube Premium на Android

Якщо ви намагаєтеся завантажити відео з YouTube, використовуючи YouTube Premium, все, що потрібно зробити, це перейти до відео, яке ви хочете завантажити, а потім знайти кнопку завантаження, виділену на сторінці перегляду.

Натискання кнопки автоматично завантажить відео на пристрій, дозволяючи вам отримати доступ і дивитися його в автономному режимі в будь-який час.

Звичайно, для цього потрібно сплатити підписку на YouTube у розмірі 13,99 доларів на місяць, що досить дорого, особливо коли ви можете безкоштовно завантажувати відео з інших ресурсів.

Як безкоштовно скачати відео з YouTube у 2024 році

Використання TubeMate або будь-якої іншого додатка технічно суперечить Умовам обслуговування YouTube. Завантаження відео за допомогою TubeMate або будь-якої іншого стороннього додатка здійснюється на власний ризик, і це не рекомендується, якщо ви хочете залишатися в рамках умов обслуговування YouTube.

Однак YouTube не звик дотримуватись цих правил, тому це досить безпечно робити. Чого вам слід уникати, так це завантаження на ваш Android будь-якого захищеного авторським правом контенту, який ви завантажили.

TubeMate (фото: Lifechaker)

YouTube справді має звичку відстежувати цей тип активності. Тому якщо ви збираєтеся безкоштовно завантажувати відео, просто тримайте їх на своєму телефоні.

Щоб розпочати, завантажте та встановіть TubeMate. Можливо, вам потрібно включити завантаження сторонніх додатків на вашому пристрої Android, щоб встановити його.

Якщо ви використовуєте Google Chrome, просто перейдіть в налаштування, як тільки з'явиться повідомлення, яке ви бачите на скріншоті, та увімкніть "дозволити з цього джерела". Тепер ви зможете завантажувати додатки поза магазином Google Play.

Завантаження відео за допомогою Google Chrome (фото: Lifechaker)

Після встановлення відкрийте TubeMate та знайдіть відео YouTube, яке ви хочете завантажити. Воно має працювати так само, якби ви шукали відео в браузерній версії YouTube.

Після вибору відео, що вас цікавить, ви повинні побачити зелену кнопку завантаження. Натисніть її, потім виберіть формат і якість, які потрібно завантажити.

Надалі ви можете отримати доступ до будь-яких завантажених відео зі списку, натиснувши на три крапки вгорі, а потім вибравши список завантажень з листа, що розкривається.

Запустивши TubeMate, знайдіть потрібне відео на YouTube (фото: Lifechaker)

Чи можна завантажити будь-яке відео з YouTube для перегляду офлайн на Android?

Після встановлення Tubemate ви можете завантажити будь-яке відео з YouTube без необхідності мати преміум-аккаунт YouTube. Єдиним обмеженням буде сховище на вашому телефоні.