Як зарядити мобільний, якщо немає світла. Геніальні трюки, які виручать

Як зарядити смартфон без розетки?

Отже, перший спосіб зарядити пристрій – це з кабелем USB та комп'ютером.

Смартфон можна заряджати від комп'ютера чи ноутбука. Перше правило для того, щоб цей трюк був ефективним, мати під рукою USB-кабель. Після цього потрібно знайти комп'ютер з живленням від батареї, сумісний з вашим USB-кабелем. Переконайтеся, що рівень заряду батареї збільшується ефективно та правильно. Звичайно, це може зайняти деякий час, але це відмінний варіант, коли батарея розряджена.

В машині

У разі відключення електроенергії ви можете також підключити свій мобільний телефон до автомобіля. Просто переконайтеся, що у вас є адаптер кабелю USB, сумісний з вашим мобільним телефоном. Ваш пристрій швидко заряджатиметься і відразу буде готовий до роботи.

З зарядним пристроєм із сонячною батареєю

Чи знаєте ви, що є портативні зарядні пристрої, які використовують енергію з вигодою для навколишнього середовища? Вони заряджаються енергією, яку поглинають від сонця, і особливо корисні, коли ви перебуваєте у відпустці влітку або в сонячному місці. Просто залиште зарядний пристрій на сонці в горизонтальному положенні, щоб він поступово заряджався. Потім ви зможете від нього зарядити телефон.

Павербенк

Щоб компенсувати перебої в подачі електроенергії або зарядити пристрій без розетки, вам необхідно придбати портативний акумулятор. Ми рекомендуємо не забувати заряджати його і завжди мати USB-кабель.