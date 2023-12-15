Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії: інструкція

На територіях, де ведуть бойові дії, чи територіях України, які тимчасово окуповані РФ, все ще залишається певна кількість українців. Якщо їм потрібно зареєструвати своє місце проживання, для цього є спеціальна інструкція.

Як зареєструвати місце проживання на ТОТ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі Омбудсмана Дмитра Лубінця.

Особливості реєстрації місця проживання

Загалом людина може мати лише одне задеклароване/зареєстроване місце проживання. Проте виняток становлять люди, чиє місце проживання зареєстроване на тимчасово окупованій РФ території України чи на територіях, де ведуться бойові дії.

Щоб зареєструвати місце проживання, вам не потрібно:

﻿﻿﻿зніматися з реєстрації за попереднім місцем проживання

﻿﻿﻿отримувати відмітку в паспорті, виготовленому у формі книжечки

Внесення інформації про адресу місця проживання

Такі дані повинні міститися в реєстрі територіальної громади, де ви проживаєте.

Це можна зробити на підставі:

документа, що підтверджує право на проживання в житлі, розташованому на визначених територіях, або інформації з Державного реєстру речових

прав на нерухоме майно про таке житло

відповідних відомостей, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

Якщо один із документів відсутній, внести дані про адресу проживання можна за допомогою:

﻿﻿Державного реєстру виборців

в﻿ідомчої інформаційної системи ДМС

﻿﻿﻿єдиного державного демографічного реєстру

﻿﻿﻿Державного реєстру актів цивільного стану громадян

﻿﻿﻿єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs

Внесення відомостей про дитину

Це стосується всіх осіб, які ще не досягли 18-річного віку. Адреса проживання дитини в період тимчасової окупації - це зареєстрована/задекларована адреса проживання її батьків чи інших законних представників, чи одного з них, із яким проживає дитина.

Для внесення такої інформації потрібно:

під час оформлення внутрішнього/закордонного паспорта необхідно звернутися до одного з наступних органів: територіального органу/територіального підрозділу ДМС; ЦНАПу або державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС

під час декларування або реєстрації місця проживання необхідно звернутися до відповідного органу реєстрації

законна/ний представниця/ник дитини може звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС

Інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs

Відмова в прийнятті документів

Вашу заяву та документи можуть не прийняти за двох обставин:

ви подали не всі необхідні документи

оформлення поданих документів не відповідає законодавству

Коли ви виконаєте всі вимоги, можете звернутися до установи повторно.