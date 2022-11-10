Як зараз виглядає "міст Кличка", який пережив російський ракетний удар (фото)

Як зараз виглядає міст через Володимирський узвіз

За словами голови міста, вже виготовлено та доставлено скло для перильної огорожі.

Фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети.

З 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення поручнів.

"Нагадаю, працівники підприємства "Київавтодормост" одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня провели детальний огляд конструкцій мосту. Вона неушкоджена. Наш міст вистояв!" - прозвітував градоначальник.

Вже незабаром кияни та гості столиці зможуть знову гуляти мостом і милуватися прекрасними видами незламного міста.

Так зараз виглядає "міст Кличка" у Києві (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

10 жовтня під час ракетних ударів РФ по Києву постраждав скляний пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз. В той момент на мосту були люди, ракета впала поруч з ним. Після вибуху частина мосту накрила чорна хмара диму, посипалися вниз уламки інфраструктурного об'єкта.

Так виглядав міст після обстрілу (Скріншот із відео)