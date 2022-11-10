У Києві відновлює роботу ТЦ Ocean Plaza: названо точну дату
У Києві знову відчинить свої двері для клієнтів ТРЦ Ocean Plaza біля метро "Либідська". Він був закритий дев'ять місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про відкриття скандального ТЦ, який пов'язаний із російським олігархом Ротенбергом, повідомляє Forbes.
Коли відкриється Ocean Plaza
Про відкриття торгового центру повідомляється у листі власника, яким є "ІС "Либідь", до орендарів.
"Повідомляємо, що з 22 листопада 2022 року ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу. Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезгаданої дати", - йдеться у листі.
Відповідно, торговий центр почне працювати 22 листопада після дев'яти місяців простою. Підготовка приміщень має бути закінчена до цієї дати.
Нагадаємо, що раніше українцям повідомляли, що торговельний центр відкриється у жовтні, але поновлення роботи так і не відбулося.
Як запевняє компанія, дві третини від загального прибутку ТРЦ отримуватиме безпосередньо держава України.
Зазначається, що з відновленням роботи ТРЦ буде забезпечено роботою близько 3000 працівників.
Ocean Plaza готується до відкриття 22 листопада (wikipedia.org)
Скандал з ТЦ
Нагадаємо, що мажоритарним власником (51% акцій) ТРЦ Ocean Plaza є російська компанія, яка належить сім'ї та партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга.
Влітку 2022 року рахунки та корпоративні права власника ТРЦ – "ІС "Либідь" – були заарештовані, однак у серпні суд скасував арешт на будівлю та кошти на рахунках, після чого стало можливим відкриття Ocean Plaza.
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