Як зараз виглядає Міла Нітіч - 33-річна співачка, яка підкорила шоу "Голос країни" і "Шанс" (фото)

Міла Нітіч - відома українська виконавиця, яка в минулому пробувала свої сили на вокальному шоу "Голос країни" .

РБК Україна (проєкт Styler) розповідає, як сьогодні виглядає 33-річна артистка та що вона публікує у своїх соцмережах.

Деталі

Уродженка селища міського типу Стара Синява Хмельницької області народилася в родині мами-економіста та батька-музиканта і режисера. Тому любов до музики у Людмили була з дитинства. Свій співочий талант вона успадкувала від бабусі й батька.

З 8-річного віку почала займатися в музичній школі. А вже у 2008 році прийшла на шоу "Караоке на майдані", де випробувала свою долю та заспівала перед публікою. Дівчині вдалося перемогти, і завдяки цьому вона стала учасницею 10 сезону телепрограми "Шанс" та потрапила до фіналу. Її відзначили як володарку найкращого жіночого вокалу за всі 10 сезонів.

Міла Нітіч де зараз (Фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Міла виконує пісні на різних мовах, серед яких англійська, французька, італійська, російська та українська.

Влітку 2009 року Нітіч подалася на конкурс "Нова хвиля" в Юрмалу, де зайняла сьоме місце, розділивши його з українським гуртом "Пара Нормальних". Тоді вона отримала від Алли Пугачової грошовий приз у розмірі 50 тисяч доларів.

Протягом 10-х років працювала з продюсером Володимиром Бебешком, співпрацю з яким розірвала кілька років тому.

На "Голос країни" зірка прийшла навесні 2021 року, виконавши в прямому ефірі композицію "Malade". Проте до півфіналу їй дійти не вдалося.

Соцмережі Нітіч

Наразі Міла продовжує розвивати свій музичний шлях, але активно долучається й до інших напрямків. Зокрема, вона зайнялася волонтерством, ставши спікером одного проєкту, про який розповідала у соцмережах. Вона зазначила, що рада можливості навчитися волонтерства.

Також у своєму блозі виконавиця ділиться думками та новинами щодо своїх виступів в Україні та за кордоном. Також селебриті продовжує демонструвати підписникам різноманітні яскраві образи. Як і інші зіркові колеги, Нітіч долучається до благодійних заходів на підтримку наших захисників.

Міла Нітіч публікує яскраві фото в мережі (Фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Крім того, вона пропагує справжню натуральну красу, наголошуючи на тому, що "не слід бігти за ідеально "відфільтрованою" картинкою та намагатися створити казку". Натомість, на її думку, слід не боятися показувати себе без фільтрів, масок та бути неідеальними.

В одному з інтерв'ю співачка також зазначала, що певний період мешкала на дві країни - Україну та Польщу. На початку повномасштабної війни її запросили долучитися до благодійного концерту в Польщі та виступити з відомим гуртом Еней, про що вона розповіла наприкінці минулого року.

Співачка дивує яскравими образами (Фото: instagram.com/mila_nitich_official)

"Після місяця війни, мене вперше запросили на благодійний концерт до Польщі з їхнім відомим гуртом "Еней". До речі, це вони співають пісню "Біля тополі", яку у нас знають у виконанні Shumei", - ділилася Міла.

"Ми відпрацювали дуже гарний концерт. Після цього мене почали запрошувати до Польщі. Я жила на дві країни. Я ніколи не забуду ці поїздки, ці кордони, але воно було того варто. Там була можливість давати благодійні концерти. Чому ні? Тут була можливість допомагати нашим волонтерам. Так тривало пів року, але потім я вирішила вертатися додому в Україну", - також говорила вона.