Как сейчас выглядит Мила Нитич - 33-летняя певица, покорившая шоу "Голос країни" и "Шанс" (фото)

Мила Нитич - известная украинская исполнительница, которая в прошлом пробовала свои силы на вокальном шоу "Голос країни" .

РБК Украина (проект Styler) рассказывает, как сегодня выглядит 33-летняя артистка и что она публикует в своих соцсетях.

Детали

Уроженка поселка городского типа Старая Синява Хмельницкой области родилась в семье мамы-экономиста и отца-музыканта и режиссера. Поэтому любовь к музыке у Людмилы была с детства. Свой певческий талант она унаследовала от бабушки и папы.

С 8-летнего возраста начала заниматься в музыкальной школе. А уже в 2008 году пришла на шоу "Караоке на майдане", где испытала свою судьбу и спела перед публикой. Девушке удалось победить, и благодаря этому она стала участницей 10 сезона телепрограммы "Шанс" и попала в финал. Ее отметили как обладательницу лучшего женского вокала за все 10 сезонов.

Мила Нитич где сейчас (Фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Мила исполняет песни на разных языках, среди которых английский, французский, итальянский, русский и украинский.

Летом 2009 года Нитич отправилась на конкурс "Новая волна" в Юрмалу, где заняла седьмое место, разделив его с украинской группой "Пара Нормальных". Тогда она получила от Аллы Пугачевой денежный приз в размере 50 тысяч долларов.

В течение 10-х годов работала с продюсером Владимиром Бебешко, сотрудничество с которым разорвала несколько лет назад.

На "Голос країни" звезда пришла весной 2021 года, исполнила в прямом эфире композицию "Malade". Однако до полуфинала ей дойти не удалось.

Соцсети Нитич

Сейчас Мила продолжает развивать свой музыкальный путь, но активно приобщается и к другим направлениям. В частности, она занялась волонтерством, став спикером одного проекта, о котором рассказывала в соцсетях. Она отмечала, что рада возможности научиться волонтерству.

Также в своем блоге исполнительница делится мыслями и новостями о выступлениях в Украине и за рубежом. Также селебрити продолжает демонстрировать подписчикам разнообразные яркие образы. Как и другие звездные коллеги, Нитич приобщается к благотворительным мерам в поддержку наших защитников.

Мила Нитич публикует яркие фото в сети (Фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Кроме того, она пропагандирует настоящую натуральную красоту, отмечая, что "не следует бежать за идеально "отфильтрованной" картинкой и пытаться создать сказку". По ее мнению, следует не бояться показывать себя без фильтров, масок и быть неидеальными.

В одном из интервью певица также отмечала, что определенный период жила на две страны - Украину и Польшу. В начале полномасштабной войны ее пригласили присоединиться к благотворительному концерту в Польше и выступить с известной группой Эней, о чем она рассказала в конце прошлого года.

Певица удивляет яркими образами (Фото: instagram.com/mila_nitich_official)

"После месяца войны меня впервые пригласили на благотворительный концерт в Польшу с их известной группой "Эней". Кстати, это они поют песню "Біля тополі", которую у нас знают в исполнении Shumei", - делилась Мила.

"Мы отработали очень хороший концерт. После этого меня начали приглашать в Польшу. Я жила на две страны. Я никогда не забуду эти поездки, эти границы, но оно того стоило. Там была возможность давать благотворительные концерты. Почему нет? Здесь была возможность помогать нашим волонтерам. Так продолжалось полгода, но потом я решила возвращаться домой в Украину", - также говорила она.