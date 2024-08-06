Як зараз виглядає Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі в культовому серіалі "Друзі" (фото)

Кудроу у серіалі "Друзі"

Саме зйомки у цьому серіалі принесли акторці справжню популярність. Спершу вона з'явилася у "Друзях" у ролі ексцентричної офіціантки Урсули Буффе. Саме цей персонаж допоміг Лізі зайняти місце у цьому проєкті, і вона втілила на екрані роль сестри-близнючки Урсули.

За роль Фібі Кудроу отримала "Еммі" у 1998 році. За весь час роботи над серіалом її номінували на цю нагороду шість разів. Окрім неї, також статуетку отримала ще і Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел.

Скриншоти із серіалу "Друзі"

Фібі Буффе має дивне минуле і відкривається глядачам поступово. На відміну від інших персонажів, вона не соромиться бути інакшою і, навпаки, навіть отримує задоволення від своїх дивацтв.

У перших сезонах героїня живе разом зі своєю бабцею, і та розповідає їй правду про справжнього батька. Родичка Фібі помирає у п'ятому сезоні.

Пізніше Буффе стає бездомною. Також ця героїня - активна захисниця прав тварин та довкілля, а ще - поціновувачка музики. У серіалі вона виконує дещо екстравагантні пісні власного авторства.

Кар’єра Кудроу

Після "Друзів" зірка зіграла ще не в одному яскравому проєкті, адже успіх у цьому серіалі відкрив їй двері у великий Голлівуд.

За плечами акторки понад 40 фільмів та телесеріалів. Найбільш відомими із ними із них є такі: "P. S. Я кохаю тебе", "Легковажна Я", "Ромі та Мішель на зустрічі випускників", "Протилежність сексу", "Аналізуючи це", "Доктор Дулітл 2".

У серіалах "Повернення" і "Веб-терапія" знаменитість виступила сценаристкою та продюсеркою.

Наразі зірка обирає знімання у проєктах комедійного та сімейного характеру.

Як Ліза Кудроу виглядає сьогодні (Фото: instagram.com/lisakudrow)

Особисте життя

Кудроу заміжня. З 1995 року вона у шлюбі з Мішелем Стерном. У 1998 році у пари народився син Джуліан Мюррей.

Соцмережі акторки

За сторінкою Фібі в Instagram стежать понад 10 млн користувачів. У своєму блозі вона публікує фото зі зйомок, ділиться архівними кадрами, а також не соромиться показувати себе у повсякденних образах.

Знаменитості у липні виповнився 61 рік (Фото: instagram.com/lisakudrow)

На сторінці акторки можна знайти знімки з її колегами з "Друзів": Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Меттью Перрі, життя якого обірвалося восени 2023 року, та Девідом Швіммером.

Кудроу з колегами з "Друзів" (Фото: instagram.com/lisakudrow)

Шанувальники не втомлюються залишати під дописами Лізи компліменти, зазначаючи, що вона має чудовий вигляд у свої роки.