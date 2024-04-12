Як зараз виглядає курорт Урзуф під російською окупацією: моторошні кадри

Як зараз виглядає село Урзуф

На фотографіях можна побачити моторошні пейзажі колись жвавого курортного місця.

Під окупацією воно втратило свій колишній блиск: вулиці завалені сміттям, по всьому населеному пункту видні сліди руйнування, а на узбережжі стоять іржаві металеві конструкції.

Так виглядає зараз село Урзуф (фото: Telegram/Мариуполь сейчас)

Нагадаємо, що Урзуф - це село, що входить до Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області. Розташоване воно за 42 кілометри або 40 хвилин їзди від Маріуполя.

До окупації це був дуже популярний курорт на березі Азовського моря. Російські війська окупували його в лютому 2024 року, на початку повномасштабного вторгнення в Україну.