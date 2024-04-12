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Як зараз виглядає курорт Урзуф під російською окупацією: моторошні кадри

Як зараз виглядає курорт Урзуф (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Окупанти продовжують завдавати шкоди Донецькій області, не обмежуючись лише лінією фронту, але також знищуючи населені пункти, які перебувають під їх тимчасовою владою. У мережі з’явилися обурливі кадри з курортного села Урзуф, що свідчать про подальше руйнування і негативні наслідки окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram- канал "Маріуполь зараз".

Як зараз виглядає село Урзуф

На фотографіях можна побачити моторошні пейзажі колись жвавого курортного місця.

Під окупацією воно втратило свій колишній блиск: вулиці завалені сміттям, по всьому населеному пункту видні сліди руйнування, а на узбережжі стоять іржаві металеві конструкції.

Так виглядає зараз село Урзуф (фото: Telegram/Мариуполь сейчас)

Нагадаємо, що Урзуф - це село, що входить до Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області. Розташоване воно за 42 кілометри або 40 хвилин їзди від Маріуполя.

До окупації це був дуже популярний курорт на березі Азовського моря. Російські війська окупували його в лютому 2024 року, на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що РФ з початку року випустила по Україні 1000 ракет та майже 2800 "Шахедів".

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