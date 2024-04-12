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Как сейчас выглядит курорт Урзуф в российской оккупации: жуткие кадры

Как сейчас выглядит курорт Урзуф (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Оккупанты продолжают наносить ущерб Донецкой области, не ограничиваясь только линией фронта, но также уничтожая населенные пункты, находящиеся под их временной властью. В сети появились возмутительные кадры из курортного села Урзуф, свидетельствующие о дальнейшем разрушении и негативных последствиях оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь сейчас".

Как сейчас выглядит деревня Урзуф

На фотографиях можно увидеть жуткие пейзажи некогда оживленного курортного места.

Под оккупацией оно потеряло свой прежний блеск: улицы завалены мусором, по всему населенному пункту видны следы разрушения, а на побережье стоят ржавые металлические конструкции.

Так выглядит сейчас деревня Урзуф (фото: Telegram/Мариуполь сейчас)

Напомним, что Урзуф - это село, входящее в Мангушскую поселковую общину Мариупольского района Донецкой области. Расположено оно в 42 километрах или в 40 минутах езды от Мариуполя.

До оккупации это был очень популярный курорт на берегу Азовского моря. Российские войска оккупировали его в феврале 2024 года, в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что РФ с начала года выпустила по Украине 1000 ракет и почти 2800 "Шахедов".

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