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Як записатися на прийом у Пенсійний фонд: інструкція

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо вам потрібно проконсультуватися з питань, які стосуються призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг чи страхових коштів, ви можете скористатися сервісом попереднього онлайн-запису на прийом у пенсійному фонді.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт ПФУ пояснює, як правильно це зробити.

Як онлайн записатися на прийом у ПФУ

Для онлайн-запису на прийом увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі Фонду, авторизувавшись будь-яким зручним способом: КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA.

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

 У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть опцію "Запис на прийом".

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

 

У новому вікні натисніть кнопку "Записатися на прийом".

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

У формі, яка відкриється, оберіть орган Фонду, сервісний центр, до якого плануєте візит, тему (питання), рік та місяць прийому. Натисніть кнопку "Завантажити розклад".

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

У списку, що з'явиться на екрані, оберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором).

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

 

Оберіть клітинку з бажаним часом. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку "Записатися на прийом".

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

Після цього, натиснувши на відповідну кнопку, можна роздрукувати талон. У разі зміни обставин є можливість скасувати запис.

Зверніть увагу: відсутність роздрукованого талона не є підставою для відмови у прийомі у визначений відвідувачем час.

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

Перевірити свої дані про попередній запис на прийом можна знову зайшовши в розділ "Запис на прийом", де відображається поле "Мої записи на прийом".

Як записатися на прийом у Пенсійний фонд (скриншот: ПФУ)

 

Раніше ми розповідали, як порахувати свою майбутню пенсію самостійно.

Читайте також, хто має право на грошову компенсацію після смерті військового.

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