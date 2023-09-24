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Как записаться на прием в Пенсионный фонд: инструкция

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Если вам нужно проконсультироваться по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсий, жилищных субсидий и льгот или страховых средств, вы можете воспользоваться сервисом предварительной онлайн-записи на прием в пенсионном фонде.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ПФУ объясняет, как правильно это сделать.

Как онлайн записаться на прием в ПФУ

Для онлайн-записи на прием войдите в личный кабинет на вебпортале Фонда, авторизовавшись любым удобным способом: КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA.

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

В разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите опцию "Запись на прием".

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

В новом окне нажмите кнопку "Записаться на прием".

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

В открывшейся форме выберите орган Фонда, сервисный центр, в который планируете визит, тему (вопросы), год и месяц приема. Нажмите кнопку "Загрузить расписание".

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

В появившемся списке выберите дату и час приема (свободные часы приема отмечены зеленым цветом).

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

 

Выберите ячейку с желаемым временем. В открывшемся окне нажмите на кнопку "Записаться на прием".

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

После этого, нажав соответствующую кнопку, можно распечатать талон. В случае изменения обстоятельств можно отменить запись.

Обратите внимание: отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме в определенное время.

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

Проверить свои данные о предыдущей записи на прием можно снова, зайдя в раздел "Запись на прием", где отображается поле "Мои записи на прием".

Как записаться на прием в Пенсионный фонд (скриншот: ПФУ)

 

Раньше мы рассказывали, как посчитать свою будущую пенсию самостоятельно.

Читайте также, кто имеет право на денежную компенсацию после смерти военного.

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Пенсионный фонд Украины