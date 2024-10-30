Як записати телефонну розмову на iPhone без встановлення сторонніх додатків

Якщо ви користуєтеся iPhone і хочете записувати свої телефонні розмови, з'явився офіційний спосіб зробити це з випуском iOS 18.1.
Про те, як записати дзвінок на iPhone без зайвих додатків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
Перш за все вам доведеться оновитися до iOS 18.1, яка представляє запис дзвінків на iPhone. Це оновлення можна встановити в розділі Налаштування, Основні та Оновлення програмного забезпечення. Після завершення оновлення вам не потрібно включати запис дзвінків окремо - ця функція з'являтиметься при кожному надходженні дзвінка.
Однак зверніть увагу, що запис дзвінків був представлений як функція Apple Intelligence, тобто Apple публічно обговорювала її доступність тільки для iPhone 15 Pro і вище. Незалежно від цього більшість її функцій почали працювати на iPhone XS і вище, починаючи з iOS 18.1 beta 4, тому варто стежити за нею незалежно від вашої моделі.
Наступного разу, коли хтось вам зателефонує, переконайтеся, що дзвінок знаходиться у повноекранному режимі. Якщо дзвінок відображається у вигляді невеликого плаваючого вікна у верхній частині екрана, торкніться його, щоб розгорнути на весь екран. У повноекранному режимі ви побачите кнопку запису дзвінка у верхньому лівому куті.
Натисніть цю кнопку, і ваш iPhone спочатку повідомить всіх учасників про те, що дзвінок записується, а потім почне запис.
Як записувати телефонну розмову на iPhone (фото: Lifehacker)
Після початку запису дзвінка є два способи її завершити. Найпростіший спосіб - просто завершити дзвінок, після чого запис автоматично зупиниться. Або ви можете натиснути кнопку зупинки на екрані, щоб завершити запис.
Як завершити запис розмови на iPhone (фото: Lifehacker)
Відразу після завершення запису дзвінка ви побачите повідомлення про збереження запису. Ви можете натиснути на це повідомлення, щоб переглянути запис, або відкрити додаток Notes на вашому iPhone, щоб переглянути записи в будь-який час.
Усі стенограми дзвінків зберігаються в окремій папці. Ви можете переглянути їх, натиснувши кнопку "Папки" у верхньому лівому куті застосунка "Нотатки" та вибравши кнопку "Записи дзвінків". Тут ви зможете переглянути всі свої записані дзвінки та вибрати будь-який із них для відтворення запису. Ви навіть побачите розшифровку дзвінка разом із записом, хоча тільки телефони з Apple Intelligence будуть бачити зведення дзвінків, згенероване ШІ.
Записи дзвінків зберігаються у додатку "Нотатки" (фото: Lifehacker)
Ви можете легко поділитись дзвінками, записаними на вашому iPhone. Для цього перейдіть до запису, яким ви хочете поділитися, у додатку "Нотатки". Потім натисніть та утримуйте аудіофайл вгорі та виберіть "Поділитися аудіо".
Виберіть будь-який додаток на сторінці "Поділитися", щоб надіслати його іншим. Ви також можете використовувати цей метод для надсилання запису на власні пристрої. Дзвінки зберігаються у форматі m4a, що відмінно підходить для економії місця без особливої шкоди якості.
Як поділитися записаним дзвінком із вашого iPhone (фото: Lifehacker)
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