Як заощаджувати гроші навіть з маленької зарплати: корисні та дієві поради

Знайте точну суму ваших заробітків і витрат

Це перший крок до економії та майбутніх заощаджень, адже так ви будете знати, скільки та на що витрачаєте найбільше. Неможливо керувати своїм бюджетом без знань про його кількість.

Досить популярними є мобільні застосунки для планування бюджету. Ймовірно, ви дуже здивуєтеся, побачивши суму, яку витрачаєте за місяць.

Відкладайте певну частину зарплати відразу

Розумним рішенням буде розподіляти заробітну плату по всіх рахунках, як тільки ви її отримали. По-перше, найважливіші витрати на місяць будуть закритими, а у вас на руках залишиться поточна сума.

По-друге, виходячи з цієї суми, можна підрахувати, скільки ви можете відкласти, щоб це не вплинуло на звичний для вас рівень життя.

Спробуйте "метод конвертів"

Це дещо розширена версія іншого відомого методі заощадження "50-30-20". Суть методу полягає в тому, щоб розподіляти зароблені гроші по конвертах, які мають конкретне призначення.

Для початку визначте категорії ваших витрат. Наприклад, комуналка, продукти, розваги, відпустка. Візьміть відповідну кількість конвертів і напишіть на кожному той відсоток заробітку, який ви можете виділити в цьому місяці на цю сферу.

Таким чином у ваших фінансах буде порядок, і в деяких сферах життя вони будуть накопичуватися.

Прослідкуйте витрати онлайн

Ми часто оформлюємо різні підписки онлайн на сервіси, якими згодом перестаємо користуватися або банально про них забуваємо.

Тому прогляньте свій онлайн-гаманець та до чого прив'язана карта. Напевне там будуть ресурси, які більше вам не потрібні.

До того ж застосунки надсилають сповіщення про списання щомісячної оплати. Коли побачите таке, відразу скасовуйте підписку, якщо не користуєтеся нею.

Пишіть списки

Порядок у покупках - запорука порядку у фінансах. Перед кожним походом до магазину пишіть список того, що вам потрібно купити. Це збереже ваш гаманець від небажаних витрат, а холодильник від непотрібних продуктів.

Річ у тому, що в супермаркетах прилавки з продуктами розміщені так, щоб ви купили якомога більше. Такий маркетинговий хід на основі психології людини. Тому не ведіться на хитрощі торгових мереж, а краще потурбуйтеся про свої фінанси.

Не робіть імпульсивних покупок

Перед тим, як схопити щось у магазині або натиснути кнопку "купити", двічі подумайте. Ми часто робимо покупки, які ґрунтуються на емоціях або для приглушення стресу.

Краще відкласти купівлю на наступний день, коли ви будете мислити більш тверезо. А найкращим способом буде пожити декілька днів без цієї речі, щоб переконатися, чи насправді вона така необхідна.

Готуйте їжу вдома

На перший погляд, може здатися, що порада взагалі не належить до економії та заощаджень. Проте якщо порахувати, скільки ви витрачаєте на харчування в закладах або через сервіси доставки, то матимете значну суму.

До того ж домашня їжа в рази корисніша за приготовану деінде, тому вбиваєте двох зайців: і гаманець цілий, і здоров'я в порядку!