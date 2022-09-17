Менять или инвестировать: что делать с деньгами во время войны

Сегодня гривна продолжает слабеть, а доллар расти. Для украинцев это означает обесценивание наличной гривны, а соответственно и сбережений.

Styler собрал мнения экспертов по поводу того, как украинцам лучше хранить деньги во время продолжающейся войны.

Депозиты

Заместитель председателя правления "Юнекс Банка" Алексей Карчажкин утверждает, что сейчас украинские банки дают очень приличные проценты по депозитам в гривне. В случае размещения вклада в год можно получить до 15-16% годовых.

Однако, отмечает Алексей, эти расчеты вряд ли можно считать абсолютными из-за показателя инфляции. Иными словами размещение средств на депозите трудно назвать инвестицией. Скорее речь идет об уменьшении последствий от инфляционных потерь.

Ценные бумаги

Этот вариант вложения иначе можно назвать "игра в долгую". Ведь, по словам эксперта, умеренная прибыль начнет поступать только при условии постоянного инвестирования.

Сейчас далеко не все украинцы могут вкладывать куда-то средства регулярно и стабильно, поэтому существует вариант покупки физического золота.

Золото

Наибольшее преимущество банковского металла в том, что за последний год его стоимость почти не изменилась, то есть на рынке золото стоит около 1750 долларов. Однако поведение таких инвестиций предсказать крайне сложно, поэтому это может привести как к прибыли, так и к потерям.

Недвижимость

Вложение средств в недвижимость - достаточно привлекательный и популярный актив. Однако в условиях военного положения российские обстрелы украинских городов создают все риски.

По мнению экспертов, цены на квартиры не будут расти до конца текущего года. Алексей однозначно не рекомендует покупать объекты незавершенного строительства. Но, как говорит специалист, брать ли такой риск на себя - может решить только конкретный инвестор.

Покупка иностранной валюты

Лилия Овчарова, замглавы правления «Коммерческого Индустриального Банка», утверждает: нынешняя инфляция фактически разрушила все имеющиеся механизмы сохранения средств граждан.

Ни депозиты, ни вложение средств в недвижимость - самые распространенные механизмы сохранения и приумножения средств - уже не способны сохранить от обесценивания сбережения граждан.

Зато эксперт убеждена, что единственным способом хоть как-то обезопасить деньги от инфляции является покупка устойчивой иностранной валюты, в частности долларов США.

Стоит отметить, что сокращение покупательной способности гривны сопровождает сокращение доходов более 70% граждан. Именно поэтому повышенный спрос на иностранную валюту являются вспомогательным источником для роста курса.

Собственное дело

Лучшей инвестиционной стратегией можно было бы считать вложения в собственное дело. Здесь возникает предпринимательский риск, но именно такие инвестиции могут дать наибольшую прибыль.

Однако, учитывая войну и очень существенные изменения в экономике, этот инвестиционный инструмент требует еще большей смелости. Но, помимо рисков, сегодняшние условия дают и множество преимуществ.

О преимуществах Карчажкин объясняет на примере: сейчас небольшим производителям, особенно пищевых продуктов, проще попасть на полки магазинов даже больших сетей. А с учетом льготных программ кредитования, которые предлагает государство, начало собственного бизнеса потребует не так много собственных средств.