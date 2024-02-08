Як Залужний став головнокомандувачем ЗСУ: шлях від солдата до генерала

Життєвий шлях Залужного

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель), Житомирська область в родині військових. З дитинства він мріяв стати військовим - про це він неодноразово казав у інтерв'ю.

У 1989 році закінчив міську школу № 9, вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою.

Згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

Валерій Залужний (фото: facebook.com/CinCAFU)

У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, у 2007 році закінчив навчання із золотою медаллю, призначений на посаду начальника штабу - першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років.

Рішенням начальника Генерального штабу Збройних Сил України, 13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Командував нею до 2012 року.

У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

У середині липня 2014 року був призначений заступником командира сектора "С", який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали.

Валерій Залужний (фото: Getty Images)

На 2017 рік - начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід". Як учасник бойових дій на Сході України, він позитивно ставився до оновлення складу молодими людьми та відходу від радянських практик.

Залужний командував батальйоном у боях під Дебальцевим. Під час його перебування на посаді ЗСУ звільнили, селище Південне біля підконтрольної російським окупантам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

23 серпня 2017 року отримав нове звання генерал-майора.

У 2018 році - начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил.

9 грудня 2019 року був призначений командувачем Оперативного командування "Північ".

У грудні 2020 року - закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю "Міжнародні відносини".

27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки та оборони України.

"Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут - принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", - сказав він після свого призначення.

Валерій Залужний і Володимир Зеленський (фото: facebook.com/CinCAFU)

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.

На Заході про Валерія Залужного писали, що генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий союз.

Воєначальник завжди виступав за сучасні підходи у бойовій підготовці. Так, будучи командувачем ОК "Північ" Залужний казав, що доповіді біля карти та написання бойових наказів вже зжили себе.

16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. Захист дисертації на спеціальну тему відбувся в Національному університеті "Одеська юридична академія".

Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового та має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях військ ЗСУ.

Валерій Залужний (фото: facebook.com/CinCAFU)