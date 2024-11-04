Як залізти у кожну щілину: лайфхаки для очищення важкодоступних місць

Навіть під час ретельного прибирання деякі куточки залишаються поза увагою через труднощі з доступом. Але існують декілька лайфхаків із використанням простих побутових інструментів, щоб легко очистити важкодоступні місця.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує декілька способів використати повсякденні речі, щоб дістатися до кожної щілинки при прибиранні.

Чистка вентиляційних отворів за допомогою щипців

Вентиляційні отвори часто накопичують пил, який важко видалити. Для цього ідеально підійдуть кухонні щипці:

Обгорніть кожний край щипців ганчіркою або серветкою з мікрофібри, закріпіть їх гумками.

Змочіть серветку в розчині води та миючого засобу і пройдіться щипцями по вентиляційних отворах.

Цей метод допомагає досягти складних місць та очищує всі горизонтальні щілини.

Використання ножа для очищення швів та стиків

Стики між кухонними плитами, стільницями або ванною часто накопичують жир і бруд:

Візьміть невеликий кухонний ніж або старий канцелярський, обмотайте його вологим ватним диском або ганчіркою.

Злегка натискаючи, проведіть ним по швах і стиках. Такий інструмент дозволяє видаляти залишки бруду, не пошкоджуючи поверхню.

Для кращого результату збризніть проблемне місце миючим засобом, залиште на декілька хвилин, а потім почистіть ножем.

Лайфхак з ватними паличками для вузьких отворів

Ватні палички корисні не тільки для нанесення косметики, а й для прибирання в недоступних куточках:

Обгорніть паличку ватним тампоном або серветкою й змочіть в спиртовому розчині або миючому засобі.

Палички допоможуть видалити бруд із вузьких щілин у віконних рамах, плінтусах або клавіатурі.

Вони також ідеальні для очищення вентиляційних решіток і щілин у дверях шаф.

Чищення кутків і стиків у ванній за допомогою зубної щітки

Для ванних кімнат важливо регулярно очищати шви між плитками та місця, де плитка стикається з ванною або умивальником:

Використовуйте стару зубну щітку з жорсткою щетиною для глибокого очищення швів, особливо якщо вони покриті цвіллю.

Нанесіть очищувальний засіб на шви, залиште на кілька хвилин, а потім активно потріть щіткою.

Зубні щітки також добре підходять для очищення зливних отворів та інших дрібних ділянок у ванній.

Використання пилососа з насадками для чистки вузьких проміжків

Пилососи часто мають додаткові насадки, які дозволяють ефективно очистити вузькі проміжки, наприклад, між меблями і стіною: