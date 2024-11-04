Как залезть в каждую щель: лайфхаки для очистки труднодоступных мест

Даже во время тщательной уборки некоторые уголки остаются без внимания из-за трудностей с доступом. Но есть несколько лайфхаков с использованием обычных бытовых инструментов, чтобы легко очистить труднодоступные места.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько способов использовать повседневные вещи, чтобы добраться до каждой щелочки при уборке.

Чистка вентиляционных отверстий с помощью щипцов

Вентиляционные отверстия часто накапливают пыль, которую трудно удалить. Для этого идеально подойдут кухонные щипцы.

Оберните каждый край щипцов тряпкой или салфеткой из микрофибры, закрепите их резинками.

Смочите салфетку в растворе воды и моющего средства и пройдитесь щипцами по вентиляционным отверстиям.

Этот способ помогает достичь сложных мест и очищает все горизонтальные щели.

Использование ножа для очистки швов и стыков

Стыки между кухонными плитами, столешницами или ванной часто накапливают жир и грязь:

Возьмите небольшой кухонный нож или старый канцелярский, обмотайте его влажным ватным диском или тряпкой.

Слегка нажимая, проведите им по швам и стыкам. Такой инструмент позволяет удалять остатки грязи, не повреждая поверхность.

Для лучшего результата сбрызните проблемное место моющим средством, оставьте на несколько минут, затем почистите ножом.

Лайфхак с ватными палочками для узких отверстий

Ватные палочки полезны не только для нанесения косметики, но и для уборки в недоступных уголках:

Оберните палочку ватным тампоном или салфеткой и смочите в спиртовом растворе или моющем средстве.

Палочки помогут удалить грязь из узких щелей в оконных рамах, плинтусах или клавиатуре.

Они также идеальны для очистки вентиляционных решеток и щелей в дверях шкафов.

Чистка уголков и стыков в ванной с помощью зубной щетки

Для ванных комнат важно регулярно очищать швы между плитками и места, где плитка соприкасается с ванной или умывальником.

Используйте старую зубную щетку с жесткой щетиной для глубокой очистки швов, особенно если они покрыты плесенью.

Нанесите очищающее средство на швы, оставьте на несколько минут, затем активно потрите щеткой.

Зубные щетки хорошо подходят для очистки сливных отверстий и других мелких участков в ванной.

Использование пылесоса с насадками для чистки узких промежутков

Пылесосы часто имеют дополнительные насадки, позволяющие эффективно очистить узкие промежутки, например между мебелью и стеной.