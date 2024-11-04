Как залезть в каждую щель: лайфхаки для очистки труднодоступных мест
Даже во время тщательной уборки некоторые уголки остаются без внимания из-за трудностей с доступом. Но есть несколько лайфхаков с использованием обычных бытовых инструментов, чтобы легко очистить труднодоступные места.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько способов использовать повседневные вещи, чтобы добраться до каждой щелочки при уборке.
Чистка вентиляционных отверстий с помощью щипцов
Вентиляционные отверстия часто накапливают пыль, которую трудно удалить. Для этого идеально подойдут кухонные щипцы.
- Оберните каждый край щипцов тряпкой или салфеткой из микрофибры, закрепите их резинками.
- Смочите салфетку в растворе воды и моющего средства и пройдитесь щипцами по вентиляционным отверстиям.
- Этот способ помогает достичь сложных мест и очищает все горизонтальные щели.
Использование ножа для очистки швов и стыков
Стыки между кухонными плитами, столешницами или ванной часто накапливают жир и грязь:
- Возьмите небольшой кухонный нож или старый канцелярский, обмотайте его влажным ватным диском или тряпкой.
- Слегка нажимая, проведите им по швам и стыкам. Такой инструмент позволяет удалять остатки грязи, не повреждая поверхность.
- Для лучшего результата сбрызните проблемное место моющим средством, оставьте на несколько минут, затем почистите ножом.
Лайфхак с ватными палочками для узких отверстий
Ватные палочки полезны не только для нанесения косметики, но и для уборки в недоступных уголках:
- Оберните палочку ватным тампоном или салфеткой и смочите в спиртовом растворе или моющем средстве.
- Палочки помогут удалить грязь из узких щелей в оконных рамах, плинтусах или клавиатуре.
- Они также идеальны для очистки вентиляционных решеток и щелей в дверях шкафов.
Чистка уголков и стыков в ванной с помощью зубной щетки
Для ванных комнат важно регулярно очищать швы между плитками и места, где плитка соприкасается с ванной или умывальником.
- Используйте старую зубную щетку с жесткой щетиной для глубокой очистки швов, особенно если они покрыты плесенью.
- Нанесите очищающее средство на швы, оставьте на несколько минут, затем активно потрите щеткой.
- Зубные щетки хорошо подходят для очистки сливных отверстий и других мелких участков в ванной.
Использование пылесоса с насадками для чистки узких промежутков
Пылесосы часто имеют дополнительные насадки, позволяющие эффективно очистить узкие промежутки, например между мебелью и стеной.
- Используйте узкую насадку для удаления пыли из труднодоступных мест под мебелью, между радиаторами или в узких щелях.
- Если стандартные насадки не достают, можно дополнительно обмотать их салфеткой, чтобы сделать очистку еще более эффективной.
- Насадки помогают быстро и удобно очистить поверхности, не прикасаясь к ним руками.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Family Handyman, Spruce, How Stuff Works.