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Як закохатися у себе "по вуха": дієві поради

Як закохатися у себе (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Закохатися у себе - це дійсно складна задача, оскільки кожен з нас має сумніви в собі, своїх силах, багато чого собі забороняємо, бо про просто недооцінюємо себе і недостатньо кохаємо.

Про те, як закохатися у себе "по вуха", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Психологія.uа в Instagram.

Як закохатися у себе "по вуха"

Для початку варто зрозуміти, що для себе ви - центр Всесвіту. У житті працює таке правило: спочатку ти в себе закохуєшся - потім всі інші. І в жодному разі не плутайте послідовність. 

Розмовляйте і ставтеся до себе так, ніби ви голлівудська суперзірка, або римський імператор. 

Усвідомте раз і назавжди: ви для себе - найважливіша людина на планеті.І лише ви можете зробити своє життя краще. 

Мова йде не про самозакоханість, а про те, що любити себе варто з повним прийняттям, безумовно, пробачати собі все, що ви робите не так, все, чого ви не вмієте. І ви робите це для себе, для того, щоб відчути себе справжнього. 

Тільки полюбивши себе, ви нарешті перестанете сидіти на узбіччі життя з простягнутою рукою. 

Полюбити себе по-справжньому -  це значить прийняти себе таким, яким ви є... з усіма примхами, косяками й шрамами. Ви  перестанете нарешті шукати своє відображення в чужих очах, адже коли справді щось любиш - тобі все одно що про це кажуть інші.

Як закохатися у себе (фото: Freepik)

Ви ж чули таке: коли падає літак і вивалюються кисневі маски, в інструкції сказано, спочатку одягніть на себе. Без любові до себе, ви нікого не зможете зробити щасливим поки самі - нещасливі.

Для того, щоб закохатися у себе "по вуха", вам варто почати робити такі дії: 

  • піклуйтеся про себе в першу чергу в усьому 
  • цінуйте себе понад усе на світі
  • не переживайте - це не егоїзм
  • запам’ятайте, егоїсти себе не люблять
  • заповніть свою душу любов'ю до країв, щоб ви самі у себе викликали відчуття захвату.

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