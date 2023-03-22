Як закохати в себе іншу людину: психологи розкрили головні секрети

Що таке стосунки та закоханість

Будь-які романтичні стосунки – це система. Двоє людей об'єднуються і створюють свій "соціальний організм" з новими установками, правилами та спільними звичками. І цей тандем відрізняється від того, що являє собою кожен партнер окремо.

У психоаналізі та аналітичної терапії Юнга вказується, що в стані закоханості ми не бачимо справжньої людини крізь власні почуття, а бачимо лише те, що нам у ній подобається.

Кохання починається тоді, коли проєкції будуть зруйновані й ми почнемо бачити та приймати людину навіть із тими якостями, які нам не дуже подобаються. По суті справжні почуття починаються там, де починається чесність.

Щоб відбулося руйнування проєкції та прийшло кохання, потрібна зустріч - той момент, коли ми вступаємо у взаємодію з іншою людиною. Це має бути щире та вмотивоване спілкування, в ході якого ми по-справжньому впізнаємо один одного.

Чинники розвитку закоханості

Взаємодія. Професор Женевського університету Ден Стерн вважає, що людський мозок буквально "заточений" на стосунки й нервова система вміє "зв'язуватися" з нервовою системою іншої людини так, що ми маємо здатність зчитувати чужі почуття та транслювати свої.

Коли ми спостерігаємо за іншою людиною, певні клітини в мозку активізуються та віддзеркалюють її поведінку. І чим частіше люди взаємодіють один з одним на тлі взаємної симпатії, тим сильніше проявляється нейронна активність, з якої може вирости кохання.

Внутрішня готовність. Другий важливий чинник – готовність до закоханості. Людина повинна бути готова до приходу кохання у своє життя, вона повинна відчувати в ній потребу. Інакше вона навіть не помітить, що хтось виявляє до неї інтерес та не відповість взаємністю.

Коли людині здається, що в неї спонтанний фонтан почуттів, то насправді це результат того, що вона всередині "дозріла", їй гостро потрібна близькість з іншою людиною, їй хочеться змін у своєму житті.

Як же домогтися взаємності та закохати людину в себе

Пам'ятайте, що об'єкт вашої симпатії – людина з власними установками, почуттями, думками, мріями, надіями, переконаннями та бажаннями. І вони можуть не співпадати із вашими. І змусити її відчувати те, що вам хочеться, неможливо.

Також не забувайте про те, що за туманом своїх почуттів ви не бачите справжньої людини, а лише образ, який ви створили власною уявою. Якщо людина висловлює готовність спілкуватися з вами - будьте собою, не намагайтеся здаватися кимось, щоб сподобатися. Так набагато більше шансів, що ви взнаєте один одного по-справжньому й обійдетесь без розчарувань.

Спробуйте такі методи:

Створіть атмосферу довіри. Спілкування та здорова комунікація – ключова складова стосунків. Ваш козир – спілкування, в якому ви розкриваєте свої переваги та недоліки, розповідаєте про дитинство, ділитеся смішними звичками. Більшість людей хочуть провести побачення з чесною та щирою людиною, а розповідь про якісь особисті речі – створює довірчий зв'язок.

Дотик і погляди. Немовлята починають вивчати світ саме з дотиків. І саме цей спосіб пізнання світу використовують люди протягом усього свого життя. Щобільше – для багатьох людей фізичні дотики є основною мовою кохання.

Чим довше ми дивимося в очі людини, яка нам подобається, тим більше ми їй починаємо подобатися. За таким поглядом можна безпомилково визначити закохану пару - вони дивляться один на одного довше, ніж просто знайомі.

Затримуйте погляд, торкайтеся руки ненароком - нервова система почне виробляти гормон фенілетиламін, ті самі "метелики в животі".

Харизматичність. Кожна людина прагне духовного та особистісного зростання, і натхненням стають сильні, багатогранні, талановиті, харизматичні особистості. Вони приваблюють до себе, як магніт, притягують енергією. Найкращий спосіб когось зачарувати – стати таким магнітом.

Динамічна краса. Людей цікавить не лише зовнішність, а й стиль життя, світогляд, настанови та цінності. Чим більше у вас буде збігів із потенційним партнером, тим більше шансів, що ви йому сподобаєтеся.

Потрапляйте на очі. Чим частіше ви перебуватимете у полі зору вашої симпатії, тим швидше людина почне вас сприймати як цікаву та безпечну людину.

Скажіть прямо. Бувають ситуації, коли варто повідомити людину про свої почуття, покликати на прогулянку та поговорити. Це полегшить вам життя і не доведеться прокручувати в голові вигадані діалоги та ворожити. Ви відразу почуєте або "ні", або "так".