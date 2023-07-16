Як закоханим провести відпустку разом і не роздерти один одного: поради психолога

Перша спільна відпустка може стати справжнім випробуванням для пари, яка лише на початку своїх стосунків. Є величезний ризик сварок із людиною, яку ви вважали ідеальною. Причини можуть бути різні - від неузгодженого плану та бюджету до неможливості перебувати довгий період разом у такому тісному контакті.

Психологи у коментарі для Dip розповіли, як уникнути сварок під час спільного відпочинку та насолоджуватися один одним.

Фінансове питання

Якщо ви разом не вибиралися кудись далі за дачу своїх друзів, то перша дальня поїздка з проживанням в одному номері може розкрити не найприємніші риси у вашому партнері.

Наприклад, ви заздалегідь не обговорили фінансове питання, і хто і за що платитиме. А також – який у вас бюджет на розваги. Не варто соромитися обговорення цього питання заздалегідь, оскільки на відпочинку ця тема може спричинити сварку та непорозуміння.

Завжди та скрізь разом

Якщо ви їдете у відпустку вдвох, це не означає, що ви повинні проводити час разом 24/7. Обговоріть до поїздки ваші плани та бажання. Можливо, вам не захочеться їхати на нічну екскурсію чи пірнати на глибину. А вашому партнеру - блукати ринками із сувенірами. Заборонити щось один одному ви не можете.

Не наполягайте тільки на своїх бажаннях, раз на пару днів розділяйтесь на декілька годин, щоб кожен міг зайнятися своїми справами, а за вечерею поділіться враженнями. Так ви зможете більш насичено відпочити, уникнути образ, і ви один одному не встигнете набриднути.

Не критикуйте

Раніше ви не підозрювали, що ваш партнер щодня розмовляє з кимось із родичів по пів години. Або він хоче спати до обіду тоді, коли ви хочете йти на пляж о 6-й ранку.

Закочувати істерики або тим більше критикувати один одного за звички - прямий шлях до серйозного конфлікту та постійних образ. Крім того - ви зіпсуєте собі відпочинок та близькій людині.

Поступайтеся, йдіть на компроміси, домовляйтеся - ваш партнер спить, а ви йдете на пляж, потім він до вас приєднається. Ви розмовляєте телефоном з мамою, а він у цей час здійснює прогулянку або дивиться фільм. Не варто псувати вільний час ні собі, ні партнеру.