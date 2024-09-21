Як закликати удачу на новосілля: 6 незвичайних способів, про які мало хто знає

Здавна переїзд у нове житло супроводжувався прикметами та забобонами. Чого тільки не намагаються вигадати люди, щоб закликати у свою оселю удачу. І якщо ви думали, що знаєте про прикмети на новосілля все, то ми маємо чим ще здивувати.

Розсипте рис або монети в новому домі

За повір’ям, рис варто розсипати біля порогу, коли заходите до нового будинку. Язичницькі забобони переконують, що розсипаний рис принесе достаток у вашу родину і під дахом вашого дому ніхто не буде голодним.

Монетки ж символізуватимуть удачу і багатство. Тому обов’язково запасіться дрібними грошима для переїзду і розкладіть їх по підлозі у вітальні.

Розсипаний рис принесе достаток (фото: Freepik)

Не забирайте стару мітлу чи швабру

Цей інвентар ви використовували для прибирання старого будинку, тому в новому цього робити не треба. Існує думка, що старі мітла чи швабра нестимуть погану енергію і сміття з вашої попередньої оселі.

Тому, щоб закликати удачу на новосілля, придбайте собі новий інвентар для прибирання. Він буде чистим і вимітатиме з вашого дому усі негаразди.

Подзвоніть у дзвінок

Вам потрібен саме дзвіночок, адже дверний дзвінок не підходить для закликання удачі.

Вважається, що звук дзвонів здатен очищувати простір від злих духів та створювати нову позитивну енергетику. Тому придбайте собі невеликий дзвіночок і пройдіть з ним по кімнатах своєї нової оселі.

Посипте поріг вхідних дверей сіллю

Наші предки вважали, що сіль не дозволить відьмам чи нечисті зайти до вашого нового будинку. Проте часи трішки змінилися, а тому захист від відьом почав втрачати актуальність. Хоча порада із сіллю не застаріла.

На новосілля досі традиційно посипають поріг вхідних дверей сіллю. Символізує цей обряд створення енергетичного куполу, який зберігатиме все позитивне у вашому домі і не пускатиме до нього негатив.

Заходьте з правої ноги і з хлібом

Вважається, що ви запросите у новий дім удачу, коли вперше переступите поріг правою ногою. До того ж така дія ще й закликає позитивну енергетику.

А хліб завжди є хорошим знаком. Тому обов’язково принесіть його в новий будинок для забезпечення удачі, добробуту і достатку.

Хліб принесе удачу у ваш дім (фото: Freepik)

Пофарбуйте ґанок синім кольором

Синій колір символізує воду. З давніх часів люди переконані, що магічна сила води не дозволяє духам пройти. Проте весь час обливати водою дім - безглузда ідея.

Щоб все ж захистити будинок від негативу, пофарбуйте ґанок синім кольором. Вважається, що цей захист працюватиме проти духів так само надійно, як вода.