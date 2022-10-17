Як захистити свій комп'ютер від атаки вірусів: будьте обережні

Тому основні правила з кібербезпеки варто знати кожному. хто може стати жертвою онлайн-зловмисників.

Сьогодні все частіше здійснюються атаки на гаджети простих користувачів з метою викрадення даних і подальшого їх використання у своїх цілях.

Про це українцям нагадують у Держспецзв'язку.

Завантажуйте програми та додатки лише на офіційних сайтах розробників та в офіційних магазинах ПЗ

Така звичка майже повністю нівелює можливість потрапляння вірусу або шкідливої програми в операційну систему вашого комп'ютера, чого не можна сказати про сайти з піратськими версіями програм.

Те саме стосується й додатків на телефон. Завантажуйте їх лише з офіційних магазинів додатків: Play Market, App Gallery, App Store і Google Play.

Використовуйте лише ліцензійні версії

У цьому випадку ризики такі самі, як і з завантаженням файлів з піратських сайтів. Запам'ятайте: офіційно - значить безпечно.

Якщо ж якась ліцензійна програма є занадто дорогою, спробуйте знайти безплатні програми зі схожим функціоналом інших надійних розробників

Перевіряйте за допомогою антивірусу виконувані файли перед їх запуском

Потенційно небезпечними можуть бути файли з розширеннями:

.exe

.iso

.bin

.ini

.dll

.com

.sys

.bat

.js

.apk

Звертайте увагу на дозволи, які вимагає надати додаток під час встановлення

Для виконання своїх функцій програми можуть просити певні дозволи, наприклад, на доступ до контактів абощо.

Проте не всім застосункам для нормальної роботи необхідний доступ до вашої геолокації чи персональної інформації. Тому будьте з цим обережними.

Читайте відгуки користувачів, які вже завантажили застосунок

Перед завантаженням обов’язково перевіряйте інформацію про те, хто розробник та власник застосунку. Корисно також дізнатися про роботу самих програм з досвіду використання іншими людьми.

Уникайте завантажень із невідомих джерел

Увімкніть заборону встановлення застосунків з неперевірених джерел та заборону автоматичного завантаження файлів, а для браузера - функцію "щоразу запитувати про місце зберігання файлу перед завантаженням".

Таким чином, якщо випадково перейдете за шкідливим посиланням, завантаження не розпочнеться автоматично й вимагатиме вашого підтвердження.

Пам'ятайте про безпеку в інтернеті (фото: cip.gov.ua/ua)