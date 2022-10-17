Как защитить свой компьютер от атаки вирусов: будьте осторожны
Сегодня все чаще совершаются атаки на гаджеты простых пользователей с целью угона данных и дальнейшего их использования в своих целях.
Поэтому основные правила по кибербезопасности следует знать каждому, кто может стать жертвой онлайн злоумышленников.
Об этом украинцам напоминают в Госспецсвязи.
Загружайте приложения только на официальных сайтах разработчиков и в официальных магазинах ПО
Такая привычка почти полностью нивелирует возможность попадания вируса или вредоносного приложения в операционную систему вашего компьютера, чего нельзя сказать о сайтах с пиратскими версиями программ.
То же касается и приложений на телефон. Загружайте их только из официальных магазинов приложений: Play Market, App Gallery, App Store и Google Play.
Используйте только лицензионные версии
В этом случае риски такие же, как и с загрузкой файлов с пиратских сайтов. Запомните: официально - значит безопасно.
Если же какая-либо лицензионная программа слишком дорогая, попробуйте найти бесплатные программы с похожим функционалом других надежных разработчиков.
Проверяйте с помощью антивируса исполняемые файлы перед их запуском
Потенциально опасными могут быть файлы с расширениями:
- .exe
- .iso
- .bin
- .ini
- .dll
- .com
- .sys
- .bat
- .js
- .apk
Обращайте внимание на разрешения, которые требует предоставить приложение при установке
Для выполнения своих функций программы могут просить определенные разрешения, например, на доступ к контактам.
Однако не всем приложениям для нормальной работы необходим доступ к вашей геолокации или персональной информации. Поэтому будьте с этим аккуратны.
Читайте отзывы пользователей, которые уже загрузили приложение
Перед загрузкой обязательно проверяйте информацию о том, кто разработчик и владелец приложения. Полезно также узнать о работе самих программ по опыту использования другими людьми.
Избегайте загрузки из неизвестных источников
Включите запрет установки приложений из непроверенных источников и запрет автоматической загрузки файлов, а для браузера - функцию "каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой".
Таким образом, если случайно перейдете по вредоносной ссылке, загрузка не начнется автоматически и потребует подтверждения.
Помните о безопасности в интернете (фото: cip.gov.ua/ua)
Читайте также о том, что категорически нельзя публиковать в социальных сетях.