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Как защитить свой компьютер от атаки вирусов: будьте осторожны

Новина українською →
Понедельник 17 октября 2022 17:39
Как защитить свой компьютер от атаки вирусов: будьте осторожны Ежеминутно происходит 16 атак вирусных программ (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня все чаще совершаются атаки на гаджеты простых пользователей с целью угона данных и дальнейшего их использования в своих целях.

Поэтому основные правила по кибербезопасности следует знать каждому, кто может стать жертвой онлайн злоумышленников.

Об этом украинцам напоминают в Госспецсвязи.

Загружайте приложения только на официальных сайтах разработчиков и в официальных магазинах ПО

Такая привычка почти полностью нивелирует возможность попадания вируса или вредоносного приложения в операционную систему вашего компьютера, чего нельзя сказать о сайтах с пиратскими версиями программ.

То же касается и приложений на телефон. Загружайте их только из официальных магазинов приложений: Play Market, App Gallery, App Store и Google Play.

Используйте только лицензионные версии

В этом случае риски такие же, как и с загрузкой файлов с пиратских сайтов. Запомните: официально - значит безопасно.

Если же какая-либо лицензионная программа слишком дорогая, попробуйте найти бесплатные программы с похожим функционалом других надежных разработчиков.

Проверяйте с помощью антивируса исполняемые файлы перед их запуском

Потенциально опасными могут быть файлы с расширениями:

  • .exe
  • .iso
  • .bin
  • .ini
  • .dll
  • .com
  • .sys
  • .bat
  • .js
  • .apk

Обращайте внимание на разрешения, которые требует предоставить приложение при установке

Для выполнения своих функций программы могут просить определенные разрешения, например, на доступ к контактам.

Однако не всем приложениям для нормальной работы необходим доступ к вашей геолокации или персональной информации. Поэтому будьте с этим аккуратны.

Читайте отзывы пользователей, которые уже загрузили приложение

Перед загрузкой обязательно проверяйте информацию о том, кто разработчик и владелец приложения. Полезно также узнать о работе самих программ по опыту использования другими людьми.

Избегайте загрузки из неизвестных источников

Включите запрет установки приложений из непроверенных источников и запрет автоматической загрузки файлов, а для браузера - функцию "каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой".

Таким образом, если случайно перейдете по вредоносной ссылке, загрузка не начнется автоматически и потребует подтверждения.

Как защитить свой компьютер от атаки вирусов: будьте осторожны

Помните о безопасности в интернете (фото: cip.gov.ua/ua)

Читайте также о том, что категорически нельзя публиковать в социальных сетях.

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