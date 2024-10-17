Як захистити смартфон Android від крадіжки за допомогою простої функції

Що відомо про захист від крадіжки для смартфонів Android

За нормальних обставин телефон, узятий прямо з рук когось, залишиться у своєму поточному стані, швидше за все розблокованим. Розблокований телефон у чужих руках - це явно погана ситуація. Тоді злодій отримає доступ до ваших контактів, відкритих додатків та навіть паролів, якщо вони не захищені.

Завдяки оновленню сервісів Google Play, Google нещодавно випустила набір функцій Android під назвою Theft Protection. По суті, ця функція може швидко визначити, коли телефон вкрадено.

Потім телефон заблокується, залишаючи злодію можливість спробувати розблокувати його за допомогою будь-яких заходів безпеки, які ви застосуєте. Інший інструмент має назву Offline Device Lock, який заблокує телефон після того, як він перейде в автономний режим.

Це не ідеальне рішення, але воно дає користувачеві достатньо часу, щоб отримати доступ до додатка Find My Device на іншому телефоні або планшеті та деактивувати вкрадений телефон.

Інший варіант - використовувати інструмент Remote Lock через android.com/lock. Вказавши попередньо підтверджений номер телефону та перевіривши безпеку, ви зможете віддалено заблокувати пристрій.

Оскільки ця функція доступна через Google Play Services, вона поширюється на Android-телефонах по всьому світу. Вона не залежить від того, чи є у вас оновлення Android 15 або ні.

Як увімкнути захист від крадіжки

Процес увімкнення захисту від крадіжки Android швидкий та простий. Пошук налаштувань та включення займає хвилину.

На телефоні Android відкрийте додаток "Налаштування"

Перейдіть та знайдіть Google

Натисніть "Всі послуги"

Знайдіть та натисніть “Захист від крадіжки”

Виберіть, які служби потрібно включити: “Блокування при виявленні крадіжки” та “Блокування автономного пристрою”

Щоб налаштувати віддалене блокування, торкніться його та увімкніть

Як активувати функцію захисту від крадіжки на смартфонах Android (фото: 9to5Google)

Пакет захисту від крадіжки - це набір опцій, які ви можете встановити. Рекомендується включити та спробувати їх. Якщо ви виявили, що телефон часто блокується сам по собі на ходу, і ця функція заважає, просто відключіть її.