Как защитить смартфон Android от кражи с помощью простой функции

Что известно про защиту от кражи для смартфонов Android

При нормальных обстоятельствах телефон, взятый прямо из рук кого-то, останется в своем текущем состоянии, скорее всего, разблокированным. Разблокированный телефон в чужих руках - это явно плохая ситуация. Тогда вор получит доступ к вашим контактам, открытым приложениям и даже паролям, если они не защищены.

Благодаря обновлению сервисов Google Play, Google недавно выпустила набор функций в Android под названием Theft Protection. По сути, эта функция может быстро определить, когда телефон украден.

Затем телефон заблокируется, оставляя вору возможность попытаться разблокировать его с помощью любых мер безопасности, которые вы примените. Другой инструмент называется Offline Device Lock, который заблокирует телефон после того, как он перейдет в автономный режим.

Это не идеальное решение, но оно дает пользователю достаточно времени, чтобы получить доступ к приложению Find My Device на другом телефоне или планшете и деактивировать украденный телефон.

Другой вариант - использовать инструмент Remote Lock через android.com/lock. Указав предварительно подтвержденный номер телефона и пройдя проверку безопасности, вы сможете удаленно заблокировать устройство.

Поскольку эта функция доступна через Google Play Services, она широко распространяется на Android-телефонах по всему миру. Она не зависит от того, есть ли у вас обновление Android 15 или нет.

Как включить защиту от кражи

Процесс включения защиты от кражи Android быстрый и простой. Поиск настроек и включение занимает минуту.

На телефоне Android откройте приложение "Настройки”

Прокрутите и найдите Google

Нажмите "Все услуги"

Найдите и нажмите “Защита от кражи"

Выберите, какие службы вы хотите включить: “Блокировка при обнаружении кражи” и “Блокировка автономного устройства”

Чтобы настроить удаленную блокировку, коснитесь ее и включите

Как активировать функцию защиты от кражи на смартфонах Android (фото: 9to5Google)

Пакет защиты от кражи - это набор опций, которые вы можете установить. Рекомендуется включить и попробовать их. Если вы обнаружили, что ваш телефон часто блокируется сам по себе на ходу, и эта функция мешает, просто отключите ее.