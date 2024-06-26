Як захистити себе від пристріту: це необхідно знати кожному

Забобон про пристріт дуже поширений серед українського суспільства. Про це свідчить існування великої кількості оберегів та ритуалів, які повинні захищати від "дурного ока".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке пристріт і як захистити себе від небезпеки.
Пристріт - це народне уявлення про те, що чийсь ворожий погляд або думка може призвести до травм, хвороби або навіть смерті. Зазвичай жертва не підозрює про те, що з нею відбувається, і лише потім приходить до висновку, що її наврочили.
Найкращим способом захистити себе від негативної енергії вважаються різноманітні обереги, які слід постійно мати при собі та не показувати людям.
Віру у пристріт можна простежити аж до стародавнього Середземномор’я. Це означає, що люди вірять у цей забобон понад 5000 років.
Найстаріші згадки можна знайти у Месопотамії (територія сучасних Туреччини, Сирії та Іраку). Підтвердження того, що люди вже тоді вірили у пристріт, збереглися у вигляді заклинань, амулетів у формі очей і згадок про небезпечний погляд богів у шумерській літературі.
За поширеною думкою дослідників, у Стародавньому Єгипті забобони про пристріт злилися з концепцією Ока Гора, яке моряки малювали на своїх кораблях, щоб забезпечити безпечну подорож.
Однак у стародавніх греків загальноприйнятий вислів "лихе око" (грецькою мовою "басканія") вперше з’являється у 5 столітті до нашої ери. Концепція згадується в понад 100 давньогрецьких текстах, включаючи праці Гесіода, Платона та Арістофана.
У деяких культурах вірять, що пристріт не завжди є злим умислом. Іноді він може бути випадковим явищем, наприклад, якщо на вас "подивилися" вже мертвими очима. Можливо, саме це вірування сприяло появленню старого звичаю закривати очі померлим.
Якщо ж роздивлятися пристріт як навмисну дію, то можна побачити, що його причиною часто вважають заздрість або образу однієї людини до іншої.
У грецькій і римській міфології існує загальна думка про те, що заможних людей принижує заздрість богів.
Вважається, що якщо ви досить успішні, талановиті або красиві, щоб виділятися з натовпу, то є більше шансів, що вам наврочать. Це тому, що ви викликаєте щедру похвалу і, отже, заздрість.
"Друже мій, не кажи голосно, щоб якесь лихе око не перешкодило майбутній суперечці", - наголошує в одному з діалогів Платона Сократ.
У сучасній Румунії та Палестині досі не роблять компліменти немовлятам. У цих країнах навіть існують методи, щоб усунути ефект пристріту, викликаного людиною, яка похвалила новонароджену дитину.
А ось у середньовічній Італії існувало захисне побажання "нехай ці слова не заподіють тобі болю", яке супроводжувало будь-який комплімент.
Щоб уберегти себе і своїх рідних від лихої долі та негараздів після пристріту, треба дотримуватись деяких правил. А саме:
Також вважається, що від негативної енергії можуть захистити духовні символи. Це можуть бути голуб миру, зірка Давида, щаслива підкова, китайські монети процвітання або інші елементи віри.
Раніше ми вже розповідали, що не слід робити після заходу сонця, щоб уникнути невдач.
Крім того, дізнайтеся чому не можна їсти з ножа та звідки з'явився цей забобон.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Medium, Linkedin.