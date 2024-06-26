Как защитить себя от сглаза: это необходимо знать каждому

Что такое сглаз

Сглаз - это народное представление о том, что чей-то враждебный взгляд или мысль может привести к травмам, болезни или даже смерти. Обычно жертва не подозревает о том, что с ней происходит, и лишь потом приходит к выводу, что ее сглазили.

Лучшим способом защитить себя от отрицательной энергии считаются разнообразные обереги, которые следует постоянно иметь при себе и не показывать людям.

Когда появился предрассудок

Веру в сглаз можно проследить вплоть до древнего Средиземноморья. Это значит, что люди верят в это суеверие более 5000 лет.

Самые старые упоминания можно найти в Месопотамии (территория современных Турции, Сирии и Ирака). Подтверждение того, что люди уже тогда верили в сглаз, сохранились в виде заклинаний, амулетов в форме глаз и упоминаний об опасном взгляде богов в шумерской литературе.

По распространенному мнению исследователей, в Древнем Египте предрассудки о сглазе слились с концепцией Ока Гора, которое моряки рисовали на своих кораблях, чтобы обеспечить безопасное путешествие.

Однако у древних греков общепринятое выражение "плохой глаз" (на греческом языке "баскания") впервые появляется в 5 веке до нашей эры. Концепция упоминается более чем в 100 древнегреческих текстах, включая труды Гесиода, Платона и Аристофана.

Может ли сглаз быть случайностью

В некоторых культурах верят, что сглаз не всегда является злым умыслом. Иногда он может быть случайным явлением, например, если на вас "посмотрели" уже мертвыми глазами. Возможно, именно это верование способствовало появлению старого обычая закрывать глаза умершим.

Если же рассматривать сглаз как умышленное действие, то можно увидеть, что его причиной часто считают зависть или обиду одного человека к другому.

В греческой и римской мифологии существует всеобщее мнение о том, что состоятельных людей унижает зависть богов.

Можно ли сглазить комплиментами

Считается, что если вы достаточно успешны, талантливы или красивы, чтобы выделяться из толпы, то есть больше шансов, что вас сглазят. Это потому, что вы вызываете щедрую похвалу и, следовательно, зависть.

"Друг мой, не говори громко, чтобы какой-то злой глаз не помешал будущему спору", - отмечает в одном из диалогов Платона Сократ.

В современной Румынии и Палестине до сих пор не делают комплименты младенцам. В этих странах даже существуют методы, чтобы устранить эффект сглаза, вызванного человеком, похвалившим новорожденного ребенка.

А вот в средневековой Италии существовало защитное пожелание "пусть эти слова не причинят тебе боли", сопровождавшее любой комплимент.

Как защититься от сглаза

Чтобы уберечь себя и своих родных от бед и невзгод после сглаза, нужно соблюдать некоторые правила. А именно:

Будьте внимательны к окружающим . Чтобы защитить себя и семью от сглаза, следите за изменениями в поведении, настроении или здоровье членов семьи. А если заметите что-нибудь необычное, сосредоточьтесь на обнаружении источника отрицательной энергии.

. Чтобы защитить себя и семью от сглаза, следите за изменениями в поведении, настроении или здоровье членов семьи. А если заметите что-нибудь необычное, сосредоточьтесь на обнаружении источника отрицательной энергии. Помните про ревнивых людей. Ревность считается самой частой причиной сглаза, поэтому лучше ее избегать. Не следует рассказывать о личной жизни и семейных событиях тем, кому вы доверяете не полностью. Это поможет уменьшить вероятность зависти со стороны других людей.

Ревность считается самой частой причиной сглаза, поэтому лучше ее избегать. Не следует рассказывать о личной жизни и семейных событиях тем, кому вы доверяете не полностью. Это поможет уменьшить вероятность зависти со стороны других людей. Просите божественной защиты и читайте молитвы . Если подозреваете сглаз, следует попросить защиты у Бога и высших сил. В исламской культуре существуют такие молитвы, как Дуа аль-Садр и Салат-уль-Хаджа, написанные специально для защиты от чужого негатива и привлечения божественной поддержки. Подобным образом действуют индуистские мантры и медитации.

. Если подозреваете сглаз, следует попросить защиты у Бога и высших сил. В исламской культуре существуют такие молитвы, как Дуа аль-Садр и Салат-уль-Хаджа, написанные специально для защиты от чужого негатива и привлечения божественной поддержки. Подобным образом действуют индуистские мантры и медитации. Подберите защитный амулет. Обычно используются украшения или элементы декора с изображением глаза синего цвета (они называются "назар"). Но также можно использовать другие предметы: красная нить на запястье, шпилька под одеждой и т.д.

Также считается, что от негативной энергии могут оградить духовные символы. Это могут быть голубь мира, звезда Давида, счастливая подкова, китайские монеты процветания или другие элементы веры.