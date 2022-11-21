Как защитить лобовое стекло машины зимой от трещин и обледенения: советы водителям

Трещина на лобовом стекле - это серьезная проблема для водителей в любое время года. Их может спровоцировать даже самая мелкая неосторожность на дороге, например, камешек в стекло.

Как защитить стекло автомобиля зимой - читайте ниже в материале Styler.

Проверьте целостность стекла

Прежде всего следует понимать, что ниоткуда трещина точно не появится. Если стекло треснуло, значит, на нем уже был откол или микроповреждение, а резкое колебание температуры усугубило ситуацию.

Поэтому перед началом холодного сезона проверьте стекло на наличие даже малозаметных сколов. Если заметили хоть что-нибудь, лучше заранее провести ремонт стекла в специализированном сервисном центре.

Прогревайте автомобиль правильно

Законы физики подтверждают, что трещины на стекле образуются из-за резких перепадов температур, которых водителям следует избегать. Поэтому необходимо правильно прогревать автомобиль. При прогреве желательно, чтобы стекло и салон прогревались одновременно и равномерно.

Самая большая ошибка заключается в прогреве машины с отключенным обогревателем. А затем его обычно резко включают и направляют на стекло. Так делать точно не стоит, если хотите сохранить лобовое целиком.

Фото: Зимой очень важно правильно прогревать авто (pixabay.com)

Не лейте горячую воду

Это также относится к перепадам температуры. Сначала следует дать стеклу прогреться до начала оттаивания и уже потом аккуратно удалить лед или снег скребком. Категорически нельзя стучать по стеклу, пытаться скалывать или отдирать лед на непрогретом стекле.

Протирайте щетку для стекла

Кстати, говоря об очищении стекла скребком, обязательно протирайте его от песчинок перед использованием. Вместо него можно использовать специальный инструмент для мытья окон.

Постарайтесь в зимнее время уменьшить влажность в салоне автомобиля с помощью циркуляции теплого воздуха в салоне и использования впитывающих влагу текстильных ковриков.

Правильно паркуйте машину

При условии не слишком сильных морозов стекло машины может немного растаять самостоятельно. Если вы оставляете автомобиль зимой на улице, поставьте его лобовым стеклом на восток. Таким образом, первые лучи солнца отогреют стекло и будет проще его очистить.