Як заборонити Telegram завантажувати фото та відео автоматично на всіх ваших пристроях

Автоматичне завантаження медіа в Telegram може бути зручним, але воно також може зайняти багато місця на вашому пристрої. Особливо якщо ви часто отримуєте фотографії та відео, які вам не потрібно зберігати.
Про те, як відключити автоматичне завантаження фото і відео в Telegram на всіх пристроях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технічний блог Tech Viral.
Як відключити автозавантаження медіа в Telegram для Android (фото: Tech Viral)
Це вимкне автоматичне завантаження медіа в застосунку Telegram на iPhone.
Як відключити автозавантаження медіа в Telegram на iPhone (фото: Tech Viral)
Якщо ви використовуєте додаток Telegram для десктопа, виконайте кілька простих кроків.
Якщо у вас обмежена пропускна здатність інтернету, варто відключити опцію автоматичного завантаження медіа в Telegram.
Як відключити автоматичне завантаження медіа в Telegram на комп'ютері (фото: Tech Viral)
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