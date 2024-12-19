Як заборонити Telegram завантажувати фото та відео автоматично на всіх ваших пристроях

Як вимкнути автозавантаження медіа в Telegram для Android

Відкрийте Telegram на своєму Android-смартфоні

Натисніть на три горизонтальні лінії

У списку опцій виберіть "Налаштування"

На сторінці налаштувань прокрутіть вниз і виберіть пункт "Дані та сховище"

На сторінці "Дані та сховище" знайдіть опцію "Автоматичне завантаження медіа". Далі, вимкніть опції "При використанні мобільних даних", "При підключенні до Wi-Fi" і "При роумінгу"

Як відключити автозавантаження медіа в Telegram для Android (фото: Tech Viral)

Як вимкнути автозавантаження медіа в Telegram на iPhone

Відкрийте додаток Telegram на вашому iPhone

Коли застосунок відкриється, перейдіть у "Налаштування" у правому нижньому кутку

У налаштуваннях Telegram виберіть "Дані та сховище"

У розділі "Автоматичне завантаження медіа" виберіть "Відключено" як для "При використанні сотового зв'язку", так і для "При використанні Wi-Fi"

Це вимкне автоматичне завантаження медіа в застосунку Telegram на iPhone.

Як відключити автозавантаження медіа в Telegram на iPhone (фото: Tech Viral)

Як вимкнути автоматичне завантаження медіа в Telegram на комп'ютері

Якщо ви використовуєте додаток Telegram для десктопа, виконайте кілька простих кроків.

Спочатку відкрийте додаток Telegram на вашому ПК

Потім натисніть на три горизонтальні лінії

Далі виберіть опцію "Налаштування"

На сторінці налаштувань виберіть розділ "Додаткові"

У розділі "Додаткові" знайдіть розділ "Автоматичне завантаження медіа". Тут буде три опції

Натисніть на будь-яку опцію в розділі "Автоматичне завантаження медіа" і вимкніть завантаження фотографій і файлів. Те ж саме потрібно зробити для "Особистих чатів", "Груп" і "Каналів"

Якщо у вас обмежена пропускна здатність інтернету, варто відключити опцію автоматичного завантаження медіа в Telegram.

Як відключити автоматичне завантаження медіа в Telegram на комп'ютері (фото: Tech Viral)